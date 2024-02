Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Höhere Kassenbeiträge für Rentner: Viele Bayern werden verschont

Zum Jahreswechsel haben etliche gesetzliche Krankenkassen die Beiträge erhöht. Bei Rentnern wird die Anhebung erst zum März spürbar. In Bayern gelten die Anhebungen für weniger Menschen als in anderen Bundesländern. Was Rentner jetzt wissen müssen.