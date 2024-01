Japans Mond-Lander SLIM sendet endlich wieder

Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA hat Grund zum Feiern: SLIM hat sich wieder angeschaltet und Daten zur Erde geschickt. Nach der Landung am 19. Januar 2024 hatte sich das Landegerät leider bald abgeschaltet, weil das Solarpanel keinen Strom produzieren konnte. Die große Hoffnung war, dass der Mondlander wieder Energie bekommt, wenn das Sonnenlicht aus dem Westen kommt. Das ist eingetroffen.

Spannende Mondlandung - halb geglückt, halb gescheitert

Als SLIM am 19. Januar um 16.20 Uhr auf der Mondoberfläche aufsetzte, wurde es spannender als gewünscht: Die Erfolgsmeldung von JAXA blieb aus. SLIM sende zwar Daten, habe aber keinen Strom. Erst nach einigen Stunden stand fest, was passiert war: Der "Smart Lander for Investigating Moon" (SLIM), war offenbar auf den Kopf gefallen. Beim Landeanflug hatten nicht alle Triebwerke wie geplant funktioniert, sodass das Landegerät in einer unglücklichen Position auf dem Mond aufsetzte: Das Solarpanel weist nach Westen und lag dadurch zunächst im Schatten.

Japans Mondlandung dennoch ein Erfolg

Trotz des zunächst stummen Landegeräts zeigte sich die JAXA sehr zufrieden. Eines der wichtigsten Ziele der Mondmission SLIM war der Test einer neuen Landetechnologie. Und die war - abgesehen von der Ausrichtung des Landers - durchaus ein Erfolg. Denn SLIM hatte sich während des Landeanflugs mittels Kamera und Karte selbstständig auf der Mondoberfläche orientiert und den Landeplatz selbst gesucht. Mit erstaunlicher Präzision: Vom geplanten Landeplatz sei SLIM höchstens zehn Meter entfernt, heißt es bei der japanischen Raumfahrtbehörde. Zum Vergleich: Einige hundert Meter Abweichung sind bei Mondlandungen bislang normal.

SLIM wird abends munter

Eigentlich sollte das Solarpanel des Mondlanders ins pralle Sonnenlicht ausgerichtet sein, nicht nach Westen, wie es jetzt leider der Fall ist. Jetzt kann das Solarpanel nur dann Strom für SLIM produzieren, wenn das Sonnenlicht aus Westen kommt, nicht mehr den ganzen Mondtag lang. Noch am Abend des Mondtages, an dem SLIM aufsetzte, regte sich das Landegerät wieder: am 28. Januar, also neun Erdentage nach der Mondlandung. Denn Abend wird es an einer bestimmten Stelle auf dem Mond nur einmal im Monat: 29,5 Erdentage ist ein Mondtag lang, soviel Zeit vergeht für SLIM von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang.

Das Landegerät könnte also immer rund einmal im Monat für kurze Zeit aktiv werden. Wie lange die Aktivität dann jeweils andauert, wird sich wohl erst zeigen.

Japan ist die fünfte Nation, der eine Mondlandung geglückt ist

Das 2,40 Meter lange und 1,70 Meter breite Landegerät SLIM ist im Shioli-Krater im Mare Nectaris ("Nektarmeer") auf der Südhälfte des Mondes gelandet, auf der Seite, die der Erde zugewandt ist. Mit der Landung ist Japan das fünfte Land, dem überhaupt je eine Mondlandung geglückt ist, nach den USA, der Sowjetunion, China und Indien.

Landung der Mond-Sonde SLIM: Neue Technologie federt Aufprall ab

Wie die Fehlschläge von russischer, US-amerikanischer und auch japanischer Seite zuletzt zeigten: Mondlandungen sind noch immer äußerst herausfordernd. Der Landeanflug der japanischen SLIM-Mondsonde wurde daher in mehreren Phasen vollzogen. Zunächst begann bei 15 Kilometern Höhe die angetriebene Abstiegsphase. Hier wurden mithilfe von Kameras Bilder der Mondoberfläche aufgenommen und mit einer vorinstallierten Karte verglichen, um die exakte Position zu bestimmen. Ab 3,5 Kilometern Höhe startete dann die vertikale Abstiegsphase, unterstützt durch ein Landeradar zur Höhen- und Abstandsmessung.

Bei etwa 500 Metern Höhe erfolgte die Hinderniserkennung und Positionsjustierung. Kurz vor der Landung schaltete sich der Hauptmotor aus, und der Lander setzte auf dem Mond auf. Eine neue Technologie im Landefuß, eine schwammartige Struktur aus Metall, sollte den Aufprall absorbieren. Aber der Aufprall war vermutlich härter als gedacht: Die Triebwerke, die die Landung steuern und das Absinken abbremsen sollten, funktionierten nicht wie geplant. Gestartet war die japanische Mondmission am 7. September 2023 an Bord der japanischen Trägerrakete H-IIA.