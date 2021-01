Wissenschaftler kritisieren Stanford-Studie zu "Lockdown"

Medizinische Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften, mehr Home-Office, ein auf 15 Kilometer beschränkter Bewegungsradius bei Inzidenzwerten von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern, Schulen und Kitas geschlossen - das sind einige Maßnahmen, mit denen Bund und Länder jetzt zusätzlich versuchen wollen, die Corona-Pandemie in Deutschland einzudämmen. Die Sorge ist groß, dass Virus-Mutationen, etwa die aus Großbritannien und Südafrika zu mehr Infizierten und Toten führen könnten.

Alle aktuellen Faktenfuchs-Artikel finden Sie hier.

Gleichzeitig äußern einige gerade in den sozialen Netzwerken – nach wie vor - Kritik an den Maßnahmen – manchmal verlassen die Behauptungen dabei allerdings den Boden der Fakten. Falschinformationen kursieren. Als "Beleg" dafür, dass ein harter Lockdown nichts brächte, wird vor allem eine aktuelle wissenschaftliche Studie zitiert und taucht in den Kommentarspalten vieler Medien – auch bei BR24 - auf: Die neueste Veröffentlichung von Stanford-Professor John Ioannidis, der bekannt ist für seine Thesen, die sich in Kreisen von Corona-Verharmlosern als sehr anschlussfähig zeigten.

Studie verbreitet sich vor allem bei Verharmlosern

In verschiedenen Ländern ziehen Corona-Verharmloser Ioannidis zu sich ins Feld, um anhand seiner Studien ihre Thesen zu belegen, dass etwa die deutsche Regierung nur Panik schüre und die Bevölkerung ohne tatsächlich gegebenen Anlass gängele und ihr schade. Es geht dabei in Teilen auch um das Ziel, die gewählten Regierungen zu delegitimieren.

Schon eine frühere Studie von Ioannidis diente dabei Corona-Leugnern und Verharmlosern dazu, ihre Falschbehauptung zu untermauern, Corona sei nicht gefährlicher als eine Grippe. Diese These ist widerlegt, wie auch dieser #Faktenfuchs zeigt. Aber bereits diese Studie von Ioannidis aus dem vergangenen Jahr wies deutliche Mängel auf, auf die diverse Wissenschaftler und Medien hingewiesen hatten.

Die Studie von damals zog teils auch Menschen aus dem rechten Spektrum heran, in den USA zum Beispiel. So geschieht es mit der aktuellen wieder, auch in Deutschland oder Österreich. Herbert Kickl, Österreichs Ex-Innenminister und Klubobmann der FPÖ-Fraktion, zum Beispiel greift in einem Gastkommentar in der Wiener Zeitung Bundeskanzlerin Merkel und Österreichs Bundeskanzler Kurz an und schreibt: "Mittlerweile gibt es eine Studie renommierter Wissenschaftler der US-Universität Stanford, die nachweist, dass Lockdowns lediglich immense Schäden anrichten, auf das Infektionsgeschehen aber kaum Einfluss haben." Dabei verlinkt Kickl nicht auf die Original-Studie, sondern auf einen unter Corona-Verharmlosern verbreiteten Blog-Artikel.

"Leichte" gegen "harte" Maßnahmen

Der Epidemiologe Ioannidis behauptet in seiner Studie: Die harten Lockdown-Maßnahmen hätten nichts gebracht im Vergleich zu leichteren und auch freiwilligen Maßnahmen, wie sie etwa in Schweden oder Südkorea getroffen wurden. Allerdings kritisieren andere Wissenschaftler, dass bereits diese Voraussetzungen, die Ioannidis und seine Kollegen hier formulierten, hinterfragt werden können: ob etwa in Südkorea wirklich nur nach Ioannidis-Definiton leichtere Maßnahmen getroffen worden seien. Verglichen wurden in der Stanford-Studie die beiden Länder mit anderen Ländern, die härtere Maßnahmen erlassen hatten, nämlich England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, die Niederlande, Spanien und die USA.

Um einen Vergleich herzustellen, haben sich die Forscher die Infektionszahlen bis April 2020 und die jeweils in den Ländern getroffenen Maßnahmen angeschaut, und dann mathematisch gegengerechnet. Untersucht wird in der Studie also lediglich die erste Welle der Corona-Pandemie.

Konkret heißt es in den Ergebnissen: Die Corona-Maßnahmen hätten eine deutliche Reduktion der Fallzahlen bewirkt. Dabei sei es aber egal gewesen, ob die Maßnahmen leicht oder hart waren. Als harte Maßnahmen wurden etwa Schul- und Betriebsschließungen, Mobilitätseinschränkungen, Besuchsverbote und Verbot größerer Gruppen gewertet. Während in Schweden und Südkorea unter anderem eine Empfehlung etwa für weniger Besuche und Reisen galt, war dies in den anderen Ländern offiziell untersagt.

Wirksamkeit in der ersten Welle nicht eindeutig

Der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar in München und der Statistiker Helmut Küchenhoff von der LMU München haben sich die US-Studie für den #Faktenfuchs genau angeschaut. Das mathematische Berechnungsmodell, das der Studie zugrunde liegt, sei gut nachvollziehbar, sagen beide Wissenschaftler. Küchenhoff untersucht seit Beginn der Corona-Pandemie für Bayern, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und welche Rückschlüsse sich daraus für die Wirksamkeit der Maßnahmen ziehen lassen. Für die erste Welle, sagt er, sei es tatsächlich nicht ganz eindeutig, inwieweit die harten Lockdown-Maßnahmen die Infektionszahlen gedrückt haben. Diese seien im Rückblick nämlich schon vor Inkrafttreten der Maßnahmen runtergegangen, was er auf die Appelle der Politik und die entsprechenden, freiwilligen Verhaltensänderungen der Menschen zurückführt. Ein ähnlicher Effekt, den jetzt auch der US-Forscher Ioannidis in seiner Studie beschreibt.

Drei Einschränkungen der US-Studie

Allerdings sieht Küchenhoff drei große Einschränkungen der US-Studie. Erstens: Sie untersucht nur die erste Welle, und ist damit im Grunde schon wieder veraltet. Für Bayern stellt Küchenhoff mit seinen Zahlen bei der jetzigen zweiten Welle im Gegensatz zur ersten Welle einen ganz klaren Effekt der harten Lockdown-Maßnahmen fest. Eine Erklärung dafür könnte ihm zufolge sein, dass die Bevölkerung während der ersten Welle sehr viel mehr auf Reisen verzichtete als während der zweiten Welle bis kurz vor Weihnachten, als noch der "Lockdown-Light" galt. Offenbar waren also in der zweiten Welle freiwillige Maßnahmen unzureichend und stattdessen ein harter Lockdown nötig, um die Fallzahlen auch wirklich zu senken.