Die hohen Corona-Zahlen sind keine Epidemie der positiven Tests

Das es zur Zeit sehr viele Fälle ohne Erkrankungsbeginn gibt, hat nicht zwangsläufig etwas mit einer höheren Anzahl asymptomatisch Erkrankter zu tun. In vielen Fällen wird das Erkrankungsdatum erst später nachgemeldet, auch wenn der Fall schon bekannt ist. Daher ist der Anteil der Fälle mit Erkrankungsbeginn (blauer Balken) bei den länger zurückliegenden Fällen größer als bei den jüngsten Fällen.

Es gibt zudem das Phänomen, dass gerade am Beginn eines Neuausbruchs junge Menschen das Virus weitertragen, bei denen eine Sars-CoV-2-Infektion eher milde und oftmals unentdeckt verläuft. Dadurch kann sich das Virus relativ schnell erneut ausbreiten. Wenn plötzlich ältere Menschen schwer erkranken und die Zahl der hospitalisierten Personen steigt, kann das ein Anzeichen für ein neue Corona-Welle sein.

Das RKI beschreibt diese Daten jeweils genau in den täglichen Situationsberichten. Im Bericht von Dienstag gibt es auf Seite 6 auch eine Übersicht der Fallzahlen nach Alterskohorten.

Haben wir in Wirklichkeit eine Epidemie der positiven Tests?

Nein. Die Infektionszahlen und Testzahlen entwickeln sich weitgehend unabhängig voneinander, auch wenn ein Zusammenhang naheliegend erscheint. Wir zeigten dies bereits in einem früheren #Faktenfuchs.

Ein Beispiel: Die Zahl der Tests stieg Mitte Mai verhältnismäßig stark, gleichzeitig jedoch sanken die gemeldeten Infektionszahlen. Anfang Oktober ist die Zahl der Tests jedoch recht konstant geblieben, die Zahl der Infektionen hingegen deutlich gestiegen. Eine direkte Korrelation gibt es also nicht. Im Fall von Corona werden, im Gegensatz zu einer randomisierten Studie, überwiegend Menschen getestet, bei denen ein konkreter Infektionsverdacht besteht. Das sind vor allem Personen mit Corona-spezifischen Symptomen, Kontaktpersonen von bestätigten Fällen, Menschen die aus Risikogebieten einreisen oder in einem risikoreichen Beruf arbeiten, wie zum Beispiel medizinisches Fachpersonal. So können auch Menschen ohne eindeutige Symptome gefunden werden. Ziel der Testbemühungen ist es, Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen.

Die nationale Teststrategie kann sich hier von der Teststrategie in den einzelnen Bundesländern unterscheiden. In Bayern beispielsweise kann sich jede Person, auch ohne Symptome, testen lassen. Dabei gibt es aber zu bedenken, dass der Test einerseits sehr unangenehm sein kann, zumindest bei einem Nase-Rachen-Abstrich, und die Testkapazitäten beschränkt sind.

Wie viel Prozent der getesteten Personen infiziert sind, gibt die sogenannte Positivrate an. Wären steigende Neuinfektionszahlen nur auf vermehrte Tests zurückzuführen, dürfte sich Anteil positiver Ergebnisse nicht ändern. Die Positivrate - mehr dazu später - entwickelt sich aber seit Juni ähnlich wie die absolute Zahl der Neuinfektionen. Eine hohe Positivrate sowie eine große Zahl an neuen Fällen bedeuten daher vor allem, dass sich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Das zeigt auch die steigende Zahl an Menschen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen.