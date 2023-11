Warnstreik im Gesundheitswesen - Bayerns Unikliniken betroffen

Die Gewerkschaft Verdi ruft deutschlandweit Beschäftigte des Gesundheitswesens zu einem zweitägigen Warnstreik auf. An diesem Donnerstag und Freitag sollen Mitarbeitende aller Universitätskliniken, in denen der Länder-Tarifvertrag gilt, ihre Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit.

Operationen werden teilweise verschoben

Von den Warnstreiks sind in Bayern Einrichtungen in München, Erlangen, Augsburg, Regensburg und Würzburg betroffen. An mehreren Orten gibt es Kundgebungen oder Protestmärsche. Wichtige Operationen sollen aber stattfinden. Ebenfalls sei die Notversorgung gesichert, verspricht die Gewerkschaft.

In der Landeshauptstadt sind im LMU-Klinikum, im Klinikum rechts der Isar und im Deutschen Herzzentrum nach Verdi-Angaben Einschränkungen zu erwarten. Operationen und Behandlungen würden teilweise verschoben, die Notfallversorgung sei aber über eine Notdienstvereinbarung gesichert.

Warnstreiks auch in Regensburg

Am Uniklinikum Regensburg ist ab 8.00 Uhr eine Demonstration vom Klinikgelände zur Innenstadt geplant. Auch dort wird die ambulante und stationäre Patientenversorgung laut Pressemitteilung eingeschränkt. Wegen der Streikmaßnahmen würden rund 150 Betten gesperrt. Die Notfallversorgung und die Versorgung von schwerstkranken Patienten im Klinikum blieben aber gewährleistet. Die Ambulanzen und Polikliniken des Universitätsklinikums würden hingegen am 23. und 24. November geschlossen. Ambulante Termine fänden nicht statt.

Von den Streikmaßnahmen ausgenommen sind in Regensburg vereinbarte onkologische Therapien im Interdisziplinären Centrum für medikamentöse Tumortherapie (ICT), onkologische Notfälle sowie die Dialysestation, wie weiter mitgeteilt wurde. Stationäre Behandlungen und Eingriffe, die für die zweite Wochenhälfte eingeplant waren, jedoch aus medizinischer Sicht nicht durchgeführt werden müssen, werden verschoben. Die jeweiligen Fachbereiche des Klinikums kontaktierten alle Patienten, die davon betroffen sind, heißt es weiter.

Kundgebung in Erlangen

In Erlangen beginnt der Streik laut Mitteilung mit der Frühschicht am Donnerstagmorgen (23.11.2023). Um 8.00 Uhr ist am Herr-Lorz-Platz an der Palmeria eine Streikkundgebung mit anschließendem Demonstrationszug geplant. Der Warnstreik endet am Samstagmorgen (25.11.2023). Auch hier gibt es nach Verdi-Angaben für die Dauer des Warnstreiks einen Notdienst. Allerdings würden streikbedingt vier Stationen des Uniklinikums komplett schließen, elf weitere Stationen reduzierten ihre Bettenzahl.

Am Donnerstag werde der Operations-Betrieb auf die an Wochenenden übliche Notbesetzung reduziert. Das bedeutet, dass einige Eingriffe verschoben werden müssen. Die Klinikleitung in Erlangen bedauerte dies: "Das ist für die betroffenen Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen eine erhebliche Belastung. Beim letzten Warnstreik gab es massive Beschwerden von Patientinnen und Patienten, bei denen lang geplante OP-Termine verschoben werden mussten", erklärt der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Erlangen, Prof. Heinrich Iro. "Alle onkologischen Operationen, die Transplantationschirurgie sowie die Versorgung von Kindern und Schwangeren werden hoffentlich wie gewohnt stattfinden."

Notfallversorgung in Würzburg

Auch die Uniklinik in Würzburg ist zu einem 48-stündigen Warnstreik aufgerufen. Wie die Uniklinik auf ihrer Website mitteilt, beginnen die Streikmaßnahmen am Donnerstag ab 5.30 Uhr und dauern bis Samstag um 5.30 Uhr. Auch hier sei die Notfallversorgung durch eine Notdienstvereinbarung mit Verdi gesichert. Allerdings seien "deutliche Einschränkungen" im Rahmen der übrigen Versorgung zu erwarten.

Auch in Würzburg besteht demnach die Möglichkeit, dass "planbare Eingriffe aufgrund des Streiks verschoben werden müssen, wenn dies medizinisch vertretbar ist." Betroffene Patientinnen und Patienten würden, sofern möglich, über Terminausfälle und Terminverschiebungen informiert. Zudem sollten sie sich möglichst selbst nochmals in der behandelnden Klinik erkundigen, sofern ihr Termin in den Zeitraum des Warnstreiks falle.

Auch Uniklinik in Augsburg betroffen

An der Augsburger Uniklinik wollen sich laut Gewerkschaft Verdi vor allem viele Mitarbeiter aus dem OP-Bereich an den zweitägigen Warnstreiks beteiligen. Daher müssten planbare Operationen verschoben werden. Dringende Eingriffe würden aber weiter vorgenommen. Da auch Klinikmitarbeiter auf den Stationen am Warnstreik teilnähmen, müssten voraussichtlich die Patienten einer Station verlegt werden. Die Notfallversorgung sei gesichert. Am Vormittag wird es eine Kundgebung vor der Uniklinik geben, bei der Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen sprechen werden.

Arbeitnehmer fordern deutlich mehr Geld

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden.

Den Universitätskliniken komme eine wesentliche Bedeutung in der medizinischen Versorgung der Bürger zu, erklärte der Landesfachbereichsleiter für Gesundheit und Bildung von Verdi Bayern, Robert Hinke. Diese Versorgung sei aber angesichts der Arbeits- und Einkommensbedingungen immer schwieriger zu gewährleisten. Dass man auf Kosten des Personals spare, zeige sich besonders drastisch in outgesourcten Servicebereichen. Es sei ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, wenn sie auf Wohngeld verwiesen werden, um ihre Mietsteigerungen bezahlen zu können, fuhr Hinke fort.

"Anstand und Wertschätzung sehen anders aus. Wir erwarten von der Bayerischen Staatsregierung, dass sie sich für die berechtigten Forderungen ihrer Beschäftigten im Arbeitgeberlager der TdL konstruktiv einbringt." Robert Hinke, verdi Bayern