Schlachtengemälde, dick aufgetragen: Ridley Scotts 'Napoleon'

Austerlitz, 2. Dezember 1805. Napoleon führt die russische und österreichische Armee aufs Eis. Und siegt. "Ich trete in die Fußstapfen von Alexander dem Großen und Cäsar," sagt Napoleon über sich im Film.

Napoleon Bonaparte. 1769 in korsischen Kleinadel hineingeboren. 12 Geschwister, lärmempfindlich. Ridley Scott erzählt sein Leben jetzt als großes Spielfilmepos, als Kette militärischer Triumphe, von der Eroberung Toulons bis zur Ego-Expedition nach Ägypten.

Außen Stacheldraht, innen Honig

Regisseur Scott findet: "Seine Intuition war großartig. Er ist ein Wolf. Und eine gespaltene Persönlichkeit. Ein Mann, der sehr verletzlich ist." Tyrann. Aggressor. Ritter von der traurigen Gestalt. Mit Napoleon ringen, heißt scheitern. Anfang der 70er-Jahre wollte Stanley Kubrick einen Film über ihn drehen, recherchiert jahrelang vergeblich. Der Film wurde nie gedreht.

Ein Macho von echtem Schrot und Korn?

Jetzt also Ridley Scott. Was ist für ihn als Regisseur so faszinierend an Napoleon? "Abgesehen davon, dass er ein unglaublicher Stratege und beeindruckend intuitiv war als Politiker, war er auch gnadenlos. Und gleichzeitig fasziniert mich an ihm: Wie konnte ein Mann wie dieser, der auf dem Weg nach Moskau war, der Russland erobern wollte, so davon besessen sein, was seine Frau in Paris macht?"

Joséphine de Beauharnais, die Ex des guillotinierten Präsidenten der Nationalversammlung. Sie ist älter als Napoleon, sieht sein Talent. Und ihren finanziellen Aufstieg. Er wird mit ihr den Einlass in die Pariser Gesellschaft finden und sich in sie verlieben. Ridley Scott hat herausgefunden, dass er ihr total verfallen sei. "Wir haben seine Briefe an sie gelesen, die auf fast komische Art grob, jugendlich, romantisch und ziemlich schmutzig sind. In den Briefen an Josephine zeigt er sich verzaubert von ihr."