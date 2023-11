Uniklinik Würzburg: Flexibles Arbeiten in der Pflege erfolgreich

Ein Jahr ist es jetzt her, da hat das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) das Projekt "FLEX4U" gestartet: Mit flexiblen Arbeitszeiten wollte das Krankenhaus speziell Rückkehrerinnen und Rückkehrer wieder in ihre alten Jobs in der Pflege zurückholen. Es ging vor allem um Pflegekräfte, die nach der Elternzeit wieder in ihrem Beruf einsteigen wollen.

Gute Bilanz nach einem Jahr 'FLEX4U' am Uniklinikum Würzburg

Nun zieht die Uniklinik eine gute Bilanz: Über 240 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Klinik für den Pflegebereich eingestellt. Das entspricht rund 156 Vollkräften, so das Krankenhaus. In den ersten zwölf Monaten des Programms habe es über 700 Bewerbungen gegeben.

Pflegerinnen und Pfleger zurück in ihrem Job

"Diese Entwicklung hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. 'FLEX4UKW' ist ein absolutes Erfolgsprojekt und stärkt die Pflege am UKW dauerhaft", erklärt Marcus Huppertz, Pflegedirektor an der Würzburger Uniklinik. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien Pflegekräfte, die nach ihrer Elternzeit wieder in ihrem Beruf arbeiten wollen, aber auch Studierende. Sogar bereits verrentete Pflegekräfte nehmen am 'FLEX4UKW'-Modell teil.

Vorteil: Arbeitszeiten selbst wählen

Das Konzept dahinter: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre Dienstpläne frei gestalten und bestimmen damit individuell ihren Arbeitsumfang. Zudem können sie aus elf inhaltlichen Bereichen auswählen, zum Beispiel Onkologie oder Operative Medizin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem FLEX-Team arbeiten in den Bereichen, in denen es zu Personalausfällen kommt. So könne das "Einspringen" aus den festen Stationsteams spürbar reduziert werden.