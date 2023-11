Harmlos und undiszipliniert: DFB-Auswahl verliert in Österreich

Sieben Monate vor Beginn der Heim-Europameisterschaft in Deutschland liegt die deutsche Mannschaft am Boden. Nach dem 2:3 gegen die Türkei sollte in Wien gegen Österreich eine Trendwende her – das ist krachend missglückt. Das 0:2 (0:1) durch die Treffer des Dortmunders Marcel Sabitzer (29.) und des Leipzigers Christoph Baumgartner (73.) wirft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die spielerisch erneut nicht überzeugen konnte und sich zudem durch eine Undiszipliniertheit von Leroy Sané selbst schwächte, erneut zurück.

Für den möglichen deutschen EM-Gruppengegner Österreich war es der zweite Sieg gegen die DFB-Elf nacheinander – das hatte es zuletzt vor 92 Jahren gegeben.

"Die Rote Karte von Leroy fasst alles ein bisschen zusammen - den Frust, die Enttäuschung über sich selbst. Wir haben es Österreich zu leicht gemacht." Kapitän Ilkay Gündogan

Umstellungen bringen keine Besserung

"Wir wollen Variabilität testen. Auch mit Hinblick auf das Turnier", begründete der Bundestrainer vor der Partie im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion dem ZDF die Hereinnahme von Leon Goretzka. Der verdrängte so seinen Vereinskollegen Joshua Kimmich. Außerdem neu in der Startelf: Mats Hummels, der neben Antonio Rüdiger in die Innenverteidigung rückte, dafür übernahm Jonathan Tah die Außenverteidigerposition von Benjamin Henrichs.

Wenig Rotation also im Vergleich zur 2:3- Niederlage gegen die Türkei am vergangenen Samstag. Die Hoffnung auf mehr defensive Stabilität durch BVB-Routinier Hummels musste Nagelsmann aber schneller begraben, als ihm lieb sein konnte: Die mit acht Bundesligaspielern (plus den Ex-FC-Bayern-Profi David Alaba) gespickte ÖFB-Auswahl war von Beginn an giftiger und zielstrebiger und hatte nach nur zwei Minuten die erste gute Abschlusschance durch Christoph Baumgartner.

Chancenplus und Führung: Sabitzer trifft für Österreich

Und so ging es weiter. Während die DFB-Elf kaum mal in die Nähe des österreichischen Strafraums kam, hatten die Gastgeber mehrfach gefährliche Torszenen. Allein der Ex-Augsburger Michael Gregoritsch (SC Freiburg) hatte zwei Riesenmöglichkeiten, verzog aber einmal (12.) und scheiterte bei der bis dahin besten Torchance des Spiels an Kevin Trapp im deutschen Kasten (17.).

Österreichs Coach Ralf Rangnick schien schon mit der mangelnden Chancenverwertung zu hadern, als es dann doch klingelte: Marcel Sabitzer vernaschte Tah und vollendete flach und trocken ins kurze Eck – 1:0 (29.).