Vor 50 Jahren: Erster BMW läuft in Dingolfing vom Fließband

Ein orangefarbener BMW mit Blumengebinde auf der Motorhaube und Männer mit breiten Krawatten: Mit diesem Moment beginnt vor 50 Jahren das Wirtschaftswunder in Niederbayern. Zwölf Millionen Autos sind seitdem in Niederbayern gebaut worden. Aus dem einstigen Armenhaus Deutschlands wurde eine wohlhabende Region.

50 Jahre im gleichen Betrieb

Rudi Liebls war schon damals beim Bau des ersten BMW in Niederbayern dabei und steht bis heute jeden Tag seinen Mann in dem Autowerk. "Das hat sich so ergeben, ich hätte es nicht geglaubt" sagt er in seinem blauen Arbeitsanzug im Presswerk im Interview mit dem BR. "Angefangen habe ich 1973 und dann ist das so gelaufen. Als Lehrbub habe ich mir damals schon manchmal gedacht: Ohje, ob ich das durchstehe?" Rudi Liebl hat es durchgestanden und arbeitet bis heute in der Autofabrik in Dingolfing.

Initialzündung für wirtschaftliche Entwicklung

Niederbayern galt damals als das "Armenhaus" Deutschlands. Mit vielen kleinen Bauerhöfen und Handwerksbetrieben, die nicht mehr überlebensfähig waren. Die Folge: Hohe Arbeitslosenquoten von bis zu 40 Prozent in manchen Teilen des Bayerischen Waldes. Die kleinen Familienbetriebe konnten die Menschen nicht mehr ernähren. "Damals in den 70er-Jahren steckte die Region, aber auch Deutschland in einer tiefen Wirtschaftskrise und auch in einer Strukturkrise", erläutert der Stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Niederbayern Klaus Jaschke. BMW habe damals die Initialzündung für die wirtschaftliche Entwicklung und neue Technologien in Niederbayern gelegt.

Das vor den Toren der Stadt Dingolfing auf einer ehemaligen Kuhweide im Isarmoos errichtete Autowerk brachte 1973 die dringend benötigten Jobs in die Region Jobs in die Region. Und BMW selbst steigt mit dem Produktionsbeginn in Niederbayern zu einem der führende Autohersteller weltweit auf. Rückblickend eine Traumhochzeit für beide Partner, sagt Werkleiter Christoph Schröder: "Man weiß es ja am Anfang nicht so. Aber vor 50 Jahren der Beginn und heute sozusagen Goldene Hochzeit, das ist gut ausgegangen - sowohl für Niederbayern als auch für BMW. Beide haben in sehr starkem Maße voneinander profitiert", sagt der heutige Werkleiter.