Studie: Was der Klimawandel mit Hopfenernte und Bieraroma macht

Der Klimawandel wird den Hopfenbauern in den wichtigen europäischen Anbaugebieten einer Studie zufolge in den kommenden Jahren zunehmend zu schaffen machen. Sowohl die Menge des geernteten Hopfens als auch dessen Gehalt an der für die bittere Note des Biers entscheidenden Alphasäure werden im Mittel deutlich niedriger als früher ausfallen.

Als Ausgangspunkt der Prognose hatte das Team um Martin Mozny von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Brünn (Brno) die Ernten des Zeitraums 1971 bis 1994 mit denen der Jahre 1995 bis 2018 verglichen und bereits deutliche Rückgänge festgestellt. Im Mittel (Median) der Jahre 2021 bis 2050 erwarten die Forscher ein Drittel weniger Alphasäure pro Hektar Anbaufläche als im Zeitraum 1989 bis 2018. In der Hallertau – dem wichtigsten europäischen Anbaugebiet – seien es sogar fast 40 Prozent.

Die Hallertau – fast ohne "Hallertauer"

Anton Lutz vom Hopfenforschungszentrum im bayerischen Hüll bei Wolnzach sieht die Lage weniger dramatisch – zumindest für seine Anbauregion. Zwar zählte auch die Hallertau zu den fünf Anbaugebieten, die die Langzeitstudie untersuchte – neben Spalt in Bayern, dem baden-württembergischen Tettnang und zwei Regionen in Tschechien und Slowenien.

Doch Lutz bemängelt, dass die Studie ausschließlich Hopfengärten berücksichtigt hat, auf denen noch die alten Hopfenlandsorten angebaut werden, also Hopfensorten der ersten Generation. In der Hallertau wäre das die Sorte "Hallertauer". Doch die wird nur noch auf 2,5 Prozent der insgesamt 17.000 Hektar in der Hallertau angepflanzt, versichert Anton Lutz. Die Studie ist also für die Hallertau kaum aussagefähig.

Tschechien ist stärker betroffen

Auch in Tettnang liegt der Anteil der traditionellen Landsorten nur noch bei rund 40 Prozent, so Experte Lutz. In Slowenien seien es nur noch zehn Prozent. Ausschließlich in Tschechien, dem Land, aus dem die Studie stammt, würden noch 90 Prozent der Hopfenanbauflächen mit traditionellen Landsorten bepflanzt. An der Studie, so der Forscher aus Hüll, seien vorwiegend Klimaforscher beteiligt gewesen. Experten für Hopfen hätten nicht daran mitgewirkt.