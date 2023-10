Runder Tisch berät zu geplanter Asylunterkunft Rabenstein

In Rabenstein im Landkreis Regen gibt es Streit um eine geplante Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Die Menschen sollen in dem kleinen Dorf im Bayerischen Wald in einem ehemaligen 4-Sterne-Hotel untergebracht werden. Damit ist die Dorfgemeinschaft nicht einverstanden.

Innenminister besucht Zwiesel für Gespräche

Heute kommt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu einem Runden Tisch in das Rathaus von Zwiesel, um mit allen Seiten zu sprechen: Der Minister trifft sich mit Vertretern der Dorfgemeinschaft, der Stadt Zwiesel, des Landkreises Regen und der Regierung von Niederbayern.

Das Gespräch findet nicht-öffentlich statt. Herrmann will hinterher über das Ergebnis informieren. Den Termin hatte schon im September der Regener CSU-Kreisvorsitzende Stefan Ebner organisiert, der am vergangenen Sonntag auch zum neuen Landtagsabgeordneten der CSU im Landkreis gewählt worden ist.

Argumente der Dorfgemeinschaft gegen die Asylunterkunft

Empfangen wird der Minister von einer Demo der Dorfgemeinschaft Rabenstein, die ab 10.30 Uhr vor dem Rathaus stattfinden soll. Die Dorfgemeinschaft will dem Minister aufzeigen, dass man mit der Unterkunft nicht befürwortet, heißt es von den Organisatoren. Hauptargument ist das Zahlenverhältnis: 140 Asylbewerber seien zu viele für das Dorf, das nur rund 650 Einwohner hat und stark vom Tourismus lebt. Es gibt hier ein zweites großes Hotel, Ferienwohnungen und Chalets. Die Rabensteiner befürchten, dass Feriengäste wegbleiben.

Zweites Argument ist die fehlende Infrastruktur. Rabenstein hat weder einen Laden noch einen Supermarkt noch andere wichtige Infrastruktureinrichtungen. Diese liegen alle in der knapp fünf Kilometer entfernten Stadt Zwiesel, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur über wenige Busverbindungen am Tag erreichbar ist.

Regierung braucht mehr Unterkünfte

Die Rabensteiner haben aber immer betont, dass sie nicht ausländerfeindlich sind. Es gehe ihnen nur um die große Zahl an Asylbewerbern, die man in so einem kleinen Dorf nicht integrieren könne. Das war der Tenor bei einer Bürgerversammlung und auch bei einer Demo, die schon am 20. September anlässlich eines Besuchs des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (FW) im Dorf stattgefunden hatte.

Aiwanger hatte damals unter anderen gesagt, er sehe eine mögliche Lösung, wenn ein anderer Investor das Hotel kaufen und wieder als Hotel betreiben würde. Außerdem sollte die Stadt Zwiesel der Regierung eine andere Immobilie als Unterkunft anbieten. Denn wegen des großen Zustroms an Migranten brauche es mehr Unterkünfte.