Inflation: Überraschender Anstieg in Bayern und deutschlandweit

Erneut sind es die Nahrungsmittel, die einen Rückgang der Inflation in Deutschland verhindern und als Preistreiber ganz vorne liegen. So verteuerten sich die Kosten für Lebensmittel in Bayern innerhalb eines Jahres um 12,8 Prozent (bundesweit sogar plus 13,7 Prozent). Die Energiepreise gaben dagegen auch im Freistaat zuletzt deutlich nach, etwa bei Kraftstoffen oder beim Heizöl. Auch bei Strom und Gas können Verbraucher durch einen Wechsel des Anbieters inzwischen kräftig sparen. So lagen die Energiepreise im Jahresvergleich bundesweit im Juni nur noch um 3,0 Prozent über denen von 2022, was ein Rückgang gegenüber den Vormonaten ist.

Kerninflation zeigt mit 5,8 Prozent deutlich nach oben

Seit Februar hatte sich die Inflation drei Monate lang in Folge auch in Deutschland auf hohem Niveau immer weiter abgeschwächt. Doch nun gab es eine Gegenbewegung, mit der so niemand gerechnet hatte. Die ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamts zeigen einen Anstieg um 0,3 Prozent im direkten Monatsvergleich von Mai auf Juni bei allen Verbraucherpreisen.

Auch die sogenannte Kerninflation, bei der Energie und Nahrungsmittel nicht mitzählen, zog weiter an, und zwar um 0,4 Prozent im Monatsvergleich (von 5,4 Prozent im Mai auf 5,8 Prozent im Juni). Das heißt, dass sich auch die übrigen Verbraucherpreise etwa für Dienstleistungen immer stärker verteuern.

EZB denkt schon an die nächste Zinserhöhung

Für die EZB ist gerade das ein Alarmsignal: EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte diese Woche weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der grassierenden Inflation an. Eine Erhöhung der Leitzinsen im Juli gilt bereits als ausgemacht. Frühestens im September wäre die Notenbank möglicherweise bereit, eine Zinspause einzulegen. Dafür müsste sich die Inflation aber in Richtung des Zielwerts von zwei Prozent entwickeln, den die EZB mittelfristig für die Stabilität des Geldwerts anstrebt.

Spanien und Frankreich: Staat hat Inflation erfolgreich eingedämmt

Ganz anders sieht die Situation in Spanien aus, wo die Regierung einen Teil der Mehrwertsteuer zum Beispiel auf einige Nahrungsmittel gestrichen hat. Dort rutschte die Inflation von ihrem bisherigen Höchststand bei 10,8 Prozent im Juli 2022 auf 1,9 Prozent im Juni 2023 (nach 3,2 Prozent im Mai und 4,1 Prozent im Juni). Das sind Zahlen, von denen deutsche Verbraucher nur träumen können. Die Regierung in Madrid führt das auch auf ihre entschlossenen Maßnahmen zur Preissenkung bei einigen wichtigen Waren zurück.

Auch in Frankreich ist die Inflation bei weitem nicht so hoch wie in Deutschland. Zunächst war das auf die gedeckelten Energiepreise für Gas und Strom zurückzuführen, die in Paris auf viele Monate hinaus stark begrenzt wurden. Tanken kostet allerdings inzwischen dort mehr als in Deutschland. Darüber hinaus arbeitet die französische Regierung mit Preisobergrenzen für bestimmte Nahrungsmittel und verpflichtet Supermärkte dazu, möglichst wenig Lebensmittel wegzuwerfen.

Bundeskanzler Scholz schließt weitere Preismaßnahmen aus

Anders verhält es sich mit der Preispolitik der deutschen Bundesregierung, die sich im Wesentlichen auf die Energiepreisbremsen für Strom und Gas konzentriert. In der ARD-Sendung Maischberger lehnte Bundeskanzler Olaf Scholz Forderungen nach einer Senkung der Mehrwertsteuer für Lebensmittel wie in Spanien und andere Preisgrenzen wie in Frankreich ab. Scholz verwies auf die hohen Ausgaben des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung, etwa den Bau von LNG-Terminals und das Befüllen der leeren Erdgasspeicher zum letzten Winter.

Bei der Mehrwertsteuer glaubt man bei der Bundesregierung, dass der Lebensmittel-Einzelhandel eine Senkung nur für Preisaufschläge ausnutzen würde und die Steuersenkung damit verpuffen könnte.

Es bleibt die Frage, warum die Inflation ausgerechnet bei uns im größten EU- und Euroland wesentlich höher ist als in vergleichbaren Staaten.

Im Audio: Inflation gefallen? Oder doch nicht? Warum?