Mindestlohn soll laut Vorschlag auf 12,82 Euro steigen

Laut Vorschlag der zuständigen Kommission soll der Mindestlohn ab Januar nächsten Jahres von zwölf Euro auf 12,41 Euro angehoben werden. Ab Januar 2025 soll er dann 12,82 Euro betragen. Das erfuhr der Bayerische Rundfunk aus informierten Kreisen.

Es wäre jeweils ein Plus von nicht ganz vier Prozent. Zu wenig, meinen die drei Vertreter der Gewerkschaften in der Kommission. Sie stimmten dagegen. Die Arbeitgeber stehen hinter dem Vorschlag. Beim Patt entscheidet die Vorsitzende Christiane Schönefeld - sie soll mit Ja gestimmt haben.

Verbände hatten mindestens 14 Euro gefordert

Das Plus für Mindestlohnbezieher dürfte für heftige Diskussionen sorgen. Wohlfahrtsverbände hatten angesichts weiter steigender Preis mindestens 14 Euro gefordert – weit mehr als die 12,41 Euro und 12,82 Euro in zwei Schritten.

Dem Vorschlag zu Grunde soll der Lohn gelegen haben, den die Kommission zuletzt erarbeitet hatte: 10,45 Euro. Die Regierung hatte ihn dann per Gesetz ab Oktober auf zwölf Euro angehoben – einmalig, wie sie versprach. Spannend wird sein, ob Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nun dem folgt, was mit Mehrheit in der Kommission beschlossen wurde, und den Vorschlag per Verordnung umsetzt. Verpflichtet ist der Arbeitsminister dazu nicht.

