Rammstein-Konzerte: Wird München die Einnahmen spenden?

Kurz nachdem die Vorwürfe gegen den Frontmann von Rammstein, Till Lindemann, bekannt geworden waren, fanden vier Konzerte der Band in München statt. Jetzt fordert die Fraktion Die Linke/Die Partei von der Olympiapark GmbH, die Einnahmen, die sie mit den Konzerten gemacht hat, dem Stadtrat offenzulegen und an Projekte, die sich gegen Gewalt gegen Frauen engagieren, zu spenden. Die Olympiapark München GmbH ist eine 100-prozentige Tochterfirma der Landeshauptstadt München.

Höhe der Einnahmen bislang nicht bekannt

Wie die "Abendzeitung" zuerst berichtet hatte, geht es nicht nur um die vier Konzerttage 7., 8., 10. und 11. Juni, sondern auch um einige Tage davor und danach, an denen der Auf- und Abbau der Bühne stattfand. Auch an diesen Tagen verdiente die Olympiapark GmbH. Allerdings ist bislang nicht bekannt, wie viel. Laut dem Antrag von der Fraktion Die Linke/Die Partei soll dies dem Stadtrat offen gelegt werden.

Der komplette Betrag solle gespendet werden "an bereits städtisch geförderte Träger und Projekte (...), die sich gegen sexuelle Gewalt an Frauen* einsetzen und Betroffene betreuen", wie es in dem Antrag heißt.

Münchens dritte Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Olympiapark München GmbH, Verena Dietl (SPD), will laut dem Magazin "Rolling Stone" überprüfen lassen, ob die Einnahmen für karitative Zwecke, insbesondere Projekte gegen sexuelle Gewalt, genutzt werden dürfen.

CSU und Freie Wähler im Stadtrat wollen zustimmen

Mit Zustimmung zu ihrem Antrag aus anderen Parteien kann die Fraktion Die Linke/Die Partei offenbar rechnen. Im Gespräch mit t-online sagte Manuel Pretzl, Vorsitzender der Stadtratsfraktion von CSU und Freien Wählern: "Wir würden einer Spende der Konzerteinnahmen zustimmen, sofern dies rechtlich möglich ist." Laut dem Antrag soll das Thema am 18. Juli im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft behandelt werden.

Lindemann weist Vorwürfe zurück

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Frauen, teilweise anonym, Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann wies die Vorwürfe gegen ihn zurück.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte nach Berichten ein Ermittlungsverfahren gegen den Rammstein-Frontmann eingeleitet. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Medienberichte können dafür der Auslöser sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.

Mit Informationen von dpa