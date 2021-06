Kartellamt winkt Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen durch

Das Bundeskartellamt sieht in der Fusion der beiden größten privaten Wohnungskonzerne in Deutschland kein Problem für den Mietmarkt. Die Bonner Behörde winkte die geplante, mehr als 18 Milliarden Euro schwere Übernahme der Deutsche Wohnen durch den größeren Rivalen Vonovia, ohne Auflagen durch.

Kartellamt sieht keine Gefahr für Konkurrenz auf dem Wohnmarkt

"Die gemeinsamen Marktanteile der Unternehmen rechtfertigen keine wettbewerbsrechtliche Untersagung", erklärte der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt. Denn die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt sei immer noch groß, auch wenn die beiden Branchenriesen zusammen eine halbe Million Wohnungen bewirtschaften.

In vier Großstädten, darunter Berlin und Dresden, kommen sie aber nach Erhebungen der Wettbewerbshüter auf zweistellige Marktanteile.

Übernahme von Deutsche Wohnen soll bis August abgeschlossen sein

Damit hat Vonovia eine Hürde auf dem Weg zur Übernahme von Deutsche Wohnen überwunden. Der Bochumer Konzern bietet den Aktionären seines Berliner Konkurrenten 52 Euro je Aktie. Der Deutsche-Wohnen-Vorstand um Michael Zahn hat sich hinter die Offerte gestellt. Sie läuft noch bis zum 21. Juli. Bis dahin muss Vonovia auf mehr als 50 Prozent der Anteile kommen, fast 22 Prozent hat sich der Marktführer im Vorfeld schon gesichert. Die Transaktion soll bis Ende August unter Dach und Fach sein.

Städtische Wohnungsbaugesellschaften mit höherem Marktanteil

"Die Anbieterstruktur für Mietwohnungen ist trotz der großen Wohnungsbaugesellschaften weiterhin sehr zersplittert", erklärte das Kartellamt. Die Konkurrenz durch Wohnungsgenossenschaften, kommunale und private Vermieter verhindere, dass Vonovia freie Hand habe. Selbst in der Hauptstadt, wo Deutsche Wohnen und Vonovia mit 150.000 Wohnungen zusammen auf zehn Prozent Marktanteil kommen, gehörten gut doppelt so viele Mietwohnungen städtischen Wohnungsgesellschaften.

Freiwilliger Verkauf von Wohnungen in Berlin

Rund 20.000 Wohnungen will der börsennotierte neue Branchenriese an das Land Berlin verkaufen, um der Kritik aus der Berliner Kommunalpolitik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Deutschlandweit zählen Vonovia zufolge kaum zwei Prozent aller Mietwohnungen zum Bestand der börsennotierten Branchenriesen.

"Uns ist natürlich auch bewusst, wie angespannt die Wohnsituation in Berlin und vielen anderen Großstädten ist", sagte Kartellamtspräsident Mundt. Deshalb habe die Behörde auch Teilmärkte genau unter die Lupe genommen - etwa Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit Kaltmieten bis sieben Euro je Quadratmeter, die typisch sind für die Bestände von Vonovia und Deutsche Wohnen. Doch selbst in diesem Bereich komme der fusionierte Konzern etwa in Dresden nur auf knapp über 20 Prozent Marktanteil, in Berlin liege er deutlich unter 20 Prozent, in Städten wie Mainz und Wiesbaden durchweg niedriger.