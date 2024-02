Arbeitslosigkeit in Bayern: Unerwarteter Rückgang im Februar

Höchste Arbeitslosigkeit in nordbayerischen Städten

Dieser "Mismatch", bei dem die Anforderungen der Unternehmen und die Qualifikation der Arbeitslosen nicht zusammenpassen, zeige sich besonders in Nürnberg. Dort ist die Arbeitslosenquote noch deutlicher gestiegen: um 0,6 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Genau so hoch ist sie in den Städten Aschaffenburg, Hof und Weiden – noch höher in Coburg (6,7) und Schweinfurt (6,8 Prozent).

Viel Bewegung in Schweinfurt

Obwohl Schweinfurt damit die rote Laterne des Arbeitsmarkts hält, sieht Agenturchef Schmitz dort auch positive Entwicklungen: Der Standort sei stark vom verarbeitenden Gewerbe geprägt und leide deshalb nicht nur unter der Konjunkturflaute, sondern auch unter den Veränderungen, die die Abkehr von fossilen Energien und die Digitalisierung mit sich brächten. Gleichzeitig entstünden dort aber auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze. "Das sind die Betriebe, die wahrscheinlich Leitfirmen sind für die neue Arbeitswelt", so Schmitz. Deshalb gelte es hier, sich nicht nur um Arbeitslose zu kümmern, sondern auch Qualifikation in den Betrieben anzubieten. Das sei einer der Schwerpunkte der Arbeitsagenturen auch in anderen Städten für die kommenden Jahre.

21 Landkreise mit Quoten unter drei Prozent

Quoten von unter drei Prozent, die die Arbeitsagenturen als Vollbeschäftigung betrachten, gibt es nur in 21 der 71 bayerischen Landkreise. Typischerweise liegen diese in der Nähe von Zentren, in die die Beschäftigten von dort pendeln. Am deutlichsten zeigt sich dieser Effekt in den Kreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Main-Spessart, die mit jeweils 2,4 Prozent die niedrigsten Arbeitslosenquoten Bayerns verzeichnen. Zugute kommt den Kreisen dabei die Nähe zu München beziehungsweise die Lage zwischen Frankfurt und Würzburg. Ähnliche Effekte gibt es daneben vor allem rund um Nürnberg sowie im westlichen Schwaben, wo die Nähe zu den vielen Arbeitsplätzen in Baden-Württemberg eine Rolle spielt.