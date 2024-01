Ukraine-Flüchtlinge: Zeitarbeitsfirmen entlasten Jobcenter

Entlohnung nach Tarifvertrag

Zeitarbeitnehmer seien bei der Adecco Group fest - also sozialversicherungspflichtig - angestellt, sagt Peter Blersch. Auch in verleihfreien Zeiten würden die Beschäftigten bezahlt. Und zwar nach dem für die Zeitarbeitsbranche geltenden Tarifvertrag. In der untersten Entgeltgruppe läge der Stundenverdienst bei 13,50 Euro, so Blersch weiter. Branchenbezogene Zulagen kämen bei längerer Beschäftigungszeit oben drauf. Vor allem Kundenunternehmen aus der Automobilbranche, Logistik und Industrieproduktion würden - über alle Qualifikationsstufen hinweg - temporär einstellen, sagt Blersch.

BA: Ukraineflüchtlinge profitieren von Zeitarbeit

Die wichtige Rolle der Zeitarbeitsbranche bei der Arbeitsmarktintegration von Ukraineflüchtlingen, betont auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg. Knapp zehn Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ukraineflüchtlinge kamen über die Zeitarbeit in einen Job. So das Ergebnis einer Beschäftigungsstatistik der BA, erstellt vom Beginn des Ukrainekriegs Ende Februar 2022 bis Ende Juni 2023.

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles (SPD), sagte bei der Arbeitsmarktpressekonferenz in Nürnberg, gerade bei der Umsetzung des "Job-Turbos" zeige sich die Zeitarbeitsbranche sehr kooperativ. Sie habe einen überproportionalen Anteil an der Beschäftigung von Ukraineflüchtlingen und könne eine gute Brückenfunktion in den deutschen Arbeitsmarkt übernehmen.

Junge Ukrainerin kann durchstarten

Für Viktoriia Pechenieva hat sich der Arbeitsmarkteinstieg über das Zeitarbeitsunternehmen gelohnt. Schon nach drei Monaten temporärer Beschäftigung bei dem Versanddienstleister hat ihr dieser eine Festanstellung in Aussicht gestellt. Die 23-Jährige ist zuversichtlich, auf dem deutschen Arbeitsmarkt voranzukommen. zumal sie auch noch einen Bachelor der staatlichen Universität Cherson im Bereich "Management" in der Tasche hat.