Straubing Tigers gewinnen Eishockeyderby gegen den EHC München

Die Straubing Tigers haben am gestrigen Freitagabend das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockeyliga DEL gegen den EHC Redbull München gewonnen. Die Niederbayern bleiben damit auf Tabellenplatz drei die beste bayerische Mannschaft in der DEL, der amtierende Meister aus München musste nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken.

Straubing auf Platz drei, München rutscht auf Rang sieben ab

Der Jubel im mit knapp 6.000 Zuschauern restlos ausverkauften Stadion am Pulverturm in Straubing kannte keine Grenzen: Mit 2:1 besiegten die Straubing Tigers den amtierenden Deutschen Eishockeymeister aus der Landeshauptstadt München. In einer engen Partie gingen die Münchner im zweiten Drittel durch Yasin Ehliz in Führung. Dominik Bittner hatte den Münchner Angreifer mit einem Traumpass auf die Reise geschickt, Ehliz verwandelte souverän.

Die Straubing Tigers reagierten mit wütenden Angriffen, mussten aber bis zur 47. Spielminute warten, bis Scott Bradley den Ausgleich erzielte. Straubings "Urgestein" Mike Connolly markierte acht Minuten vor der Schlusssirene den am Ende verdienten 2:1 Siegtreffer für die Niederbayern.

Straubing bleibt damit punktgleich mit dem Tabellenzweiten Bremerhaven Tabellendritter hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin. Der amtierende Meister München fällt durch die Niederlage im Derby gegen Straubing auf Platz sieben zurück und verliert zum zweiten Mal in Folge gegen die Niederbayern.