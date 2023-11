Eishockey: DEL-Spitzenspiel Straubing gegen München ausverkauft

In der Deutschen Eishockeyliga DEL kommt es am heutigen Freitagabend in Straubing zum Spitzenspiel zwischen dem Deutschen Meister EHC Redbull München und den Straubing Tigers. Und das bedeutet: Ausnahmetzustand in der Gäubodenmetropole.

Ausverkauftes Spitzenspiel am Pulverturm in Straubing

Das Stadion am Pulverturm - der Eishockeytempel der Straubinger - ist ausverkauft. Es gibt keine Tickets mehr für das Spitzenspiel. Und die Voraussetzungen für ein spannendes Derby zwischen der Landeshauptstadt und der Gäubodenstadt könnten besser nicht sein: Die Straubing Tigers, der Stolz der Stadt, wie es auf den Trikots heißt, sind trotz Verletzungssorgen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Vor allem die jungen Wilden aus der Region sorgen aktuell für Furore.

Deutscher Meister München: Holpriger Start in die Saison

Der Titelverteidiger Redbull München dagegen ist holprig in die Saison gestartet, ließ aber mit zuletzt vier deutlichen Siegen in Folge aufhorchen und hat sich auf Platz fünf vorgearbeitet. Mit einem Sieg heute in Niederbayern könnten die Münchner in der Tabelle sogar an Straubing vorbeiziehen. Doch das wollen die Niederbayern im ausverkauften heimischen Stadion am Pulverturm mit aller Macht verhindern.