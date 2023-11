Neue Heimat für das deutsche Eishockey-Museum in Augsburg

Am Wochenende feiern die Augsburger Panther 30 Jahre Deutsche Eishockeyliga (DEL) – mit einer Partie, die Tradition hat. Gegen die Nürnberg IceTigers standen die Schwaben jede Saison auf dem Eis. Es ist das einzige Derby, das in 30 Jahren DEL immer ausgespielt wurde. Und das soll gebührend gefeiert werden.

Was für das Traditionsderby geplant ist

Dafür haben sich Panther und IceTigers einiges einfallen lassen. So laufen beide Teams in den Trikots aus dem Jahr 1993 – dem Gründungsjahr der Deutschen Eishockey-Liga – auf. Beide Teams haben zahlreiche Ehemalige eingeladen. So wird das erste Bully von Jaroslav Pouzar ausgeführt. Der Tscheche gewann in seiner Karriere gleich dreimal den Stanley Cup – die größte Trophäe im Welteishockey. Pouzar spielte zum Ende seiner Weltkarriere noch eine Saison für Augsburg. Kommentiert wird das Spiel von Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis, der 1993 auch das erste Spiel der Augsburger Panther in der DEL live kommentierte.

Deutsches Eishockeymuseum kommt nach Augsburg

Außerdem wird anlässlich des Derbys das Projekt "Südfoyer" unter der Südtribüne des Curt-Frenzel-Stadions eröffnet. Es ist die lang erwartete Fortführung des Deutschen Eishockey-Museums, das 2012 geschlossen und nun endlich – zumindest in kleinerer Form – seine Fortsetzung findet.