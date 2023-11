Legenden und Erfolge: 75 Jahre EV Landshut

Der EV Landshut ist der erste Eishockey-Klub in Deutschland, der so eine umfangreiche Vereinschronik zur Verfügung stellt. Neben anderen bayerischen Traditionsvereinen wie dem SC Riessersee, dem EC Bad Tölz, dem EV Füssen oder dem SB Rosenheim haben die Niederbayern das Eishockey geprägt - und das nicht nur im Freistaat.

Der Klub von Kühnhackl und Schloder

Die berühmtesten "Kinder" des Klubs sind Erich Kühnhackl und Alois Schloder. Letzterer erzählt gegenüber BR24Sport, wie die Idee für eine Vereinschronik entstanden ist: "Auslöser war eigentlich die Anfrage beim Fanshop", erzählt der inzwischen 76-Jährige, der zu der deutschen Mannschaft gehörte, die 1976 in Innsbruck sensationell Olympia-Bronze gewannen. "Aus ein paar Din-A-4-Blattln wurden dann 1.300 Seiten zum 75-jährigen Vereinsjubiläum."

Zur feierlichen Präsentation kamen Klublegenden und Weggefährten Schloders. Es ging um Erinnerungen, Eishockey-Nostalgie und Magie rund um den EV Landshut. Schloder und Kühnhackl prägten die "gute alte Zeit" und machten aus dem eher beschaulichen Landshut einen Eishockey-Standort von internationalem Rang. Beide waren maßgeblich an den Meistertiteln von 1970 und 1983 beteiligt.

Die Eishockey-Tradition lebt in Landshut

Und viele weitere berühmte Spieler trugen das Trikot des EVL, der eine Zeitlang das "Who is who" des internationalen Eishockeys beschäftigte: Uwe Krupp, Petr Bříza, Mike Bullard oder Deutschlands Rekord-Nationalspieler Udo Kießling sind nur einige der Namen - auf jeden Fall sind es kiloweise interessante Eishockey-Geschichten. Das trotzt sogar Franz Reindl ein Kompliment ab - immerhin hat der ehemalige DEB-Präsident nie für den EVL, sondern nur für die bayerischen Konkurrenten aus Riessersee und Rosenheim gespielt.

Ab 8. November kommt ein weiteres Kapitel Eishockey-Geschichte in Landshut dazu. Die Stadt trägt erstmals den Deutschland Cup für Männer und Frauen aus - zwölf Spiele in fünf Tagen. "Ich bin sicher, das Stadion mit 4.500 Zuschauerplätzen, wird ausverkauft sein", sagt Schloder. Die Tradition lebt in Landshut.