DEL: Meister München stolpert - Nürnberg bezwingt Straubing

Am Donnerstagabend hatten die Münchner die 30. DEL-Saison bereits auf dramatische Weise eröffnet. Gegen die Düsseldorfer EG setzte sich der Titelfavorit mit 4:2 durch. Dabei verspielten die Gastgeber einen 2:0-Vorsprung im Schlussdrittel, ehe zwei EHC-Tore doch noch den Sieg brachten.

Nürnberg ringt Straubing nieder

Im Duell zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Straubing Tigers setzten sich die Mittelfranken vor heimischer Kulisse mit 5:3 (2:3, 2:0, 1:0) durch. In einem offenen Schlagabtausch hatten zunächst die Gäste aus Straubing schnell mit 2:0 vorgelegt, doch dank eines starken zweiten Drittels feierte Nürnberg am Ende den ersten Saisonsieg.

Die Straubinger waren am Freitag mit einem Overtime-Erfolg und zwei eingefahrenen Punkten in die Saison gestartet. Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven behielten sie mit 4:3 nach Verlängerung vor rund 4.600 Fans Fans im Eisstadion am Pulverturm die Oberhand. Einen Sieg in der regulären Spielzeit und damit drei Punkte hatten die Tigers verpasst, da sie offensiv ihre guten Chancen nicht nutzten.

Nürnberg wiederum war mit einer 1:5-Schlappe bei den Kölner Haien unter die Räder gekommen. Schon nach den ersten beiden Dritteln war die Partie beim Stand von 0:5 entschieden. Die Ice Tigers waren in der Vorsaison auf Rang neun eingelaufen und zogen im Achtelfinale der Play-offs klar den Kürzeren gegen Bremerhaven.

Fehlstart für Ingolstadt und Augsburg

Der ERC Ingolstadt (1:2 nach Penalty-Shootout bei den Eisbären Berlin) und die Augsburger Panther (3:4 bei den Grizzlys Wolfsburg) waren am Freitag mit zwei Niederlagen in die gestartet. Am Sonntag setzte sich der Fehlstart fort: Ingolstadt kassierte trotz Führung im Schlussdrittel ein 1:4 bei den Kölner und die Panther verloren daheim mit 2:3 gegen die Löwen Frankfurt.