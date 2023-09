"Bayerisches Derbyfest" für die Straubing Tigers

Der Trainer der Straubing Tigers, Tom Pokel, nennt es "Bayerisches Derbyfest": Die nächsten beiden Spiele seiner Mannschaft heute gegen den Deutschen Meister EHC Red Bull München und am Sonntag bei den Augsburger Panther.

Tigers aktuell Tabellen-Siebte

Die Straubing Tigers stehen nach vier absolvierten Partien in der DEL derzeit auf dem siebten Tabellenplatz. Nach dem Auftakterfolg gegen Bremerhaven in der Verlängerung folgten eine Niederlage in Nürnberg, eine Niederlage nach Penaltyschießen in Wolfsburg und zuletzt ein Heimsieg gegen Frankfurt. Eine Bilanz, die nicht so ist, wie sie sein sollte, meint Trainer Pokel: "Wir spielen sehr gutes Eishockey. Wille, Kampf, Entschlossenheit und Opferbereitschaft sind sehr gut. Die Leistung stimmt."

Pokel hält Liga für "enorm ausgeglichen"

Auch die Münchner haben bisher einen Stotterstart in die Saison hingelegt. Nach vier Spielen stehen sie mit sieben Punkten auf dem fünften Rang der DEL-Tabelle. Dementsprechend optimistisch schickt Tom Pokel seine Tigers ins Derby gegen den amtierenden Meister, wohl wissend, dass das Team mit Ex-Bundestrainer Toni Söderholm hinter der Bande seinen Meistertitel verteidigen will. Den Titel, den auch die Tigers gerne haben wollen. Aber: "Die Liga ist enorm ausgeglichen", so Pokel. "Das ist die beste Liga, seit ich da bin!" Eine gefühlte Eishockey-Ewigkeit - es ist die siebte Saison des US-Amerikaners bei den Straubing Tigers.

Hunter Miska gegen München im Tor

Bis auf J.C. Lipon sind bei den Straubing Tigers derzeit alle Spieler fit, so Pokel, der sich für das Derby gegen München bereits auf einen Torhüter festgelegt hat. "Es steht Hunter Miska im Kasten", so der Straubinger Trainer, der auch schon das folgende bayerische Duell am Sonntag im Blick hat. Das sei ein "sehr wichtiges Spiel". Es komme auf die Disziplin an. Man müsse sich von der Strafbank fern halten, fordert der Trainer.

