DEL: Straubing Tigers fehlen zehn Sekunden zur Tabellenführung

Die Straubing Tigers nehmen zwei Punkte aus Berlin mit nach Hause. Vor 13.823 Zuschauern hatten die Niederbayern schon in der regulären Spielzeit bis kurz vor Schluss wie der Sieger der Partie ausgesehen. 10,2 Sekunden vor dem Ende glichen die Hauptstädter aber doch noch zum 3:3 (2:1, 0:2, 1:0) aus und verhinderten so, dass die Tigers die Tabellenführung übernahmen.

Zuvor hatten der deutsche WM-Held Frederik Tiffels (9.) und Ty Ronning (14.) die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Nach den Toren von Philip Samuelsson (11.), Matt Bradley (21.) und Tim Brunnhuber (23.) für Straubing stand es lange 2:3. Die Entscheidung fiel im Penaltyschießen, als Tim Brunnhuber den entscheidenden Treffer setzte.

"In den letzten zehn Minuten waren wir etwas zu passiv", fand Straubings Brunnhuber nach der Partie. Und so belegen die Tigers nach zehn Spieltagen den ersten Verfolger der Berliner, die einen Punkt mehr auf dem Konto haben.

Nürnberg entführt die Punkte aus Ingolstadt - Heimpleite für München

Im bayerischen Duell zwischen dem ERC Ingolstadt und den Nürnberg Ice Tigers feierten die Franken in einer hochspannenden Partie ihren ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit. Beim 5:3 (1:1, 0:0, 4:2) Am Ende nahmen die Oberbayern ihren Torwart aus der Partie, um wenigstens ein Remis zu retten, die Ice Tigers trafen per "Empty-Net-Treffer" zur Entscheidung.

Der EHC Red Bull München muss dagegen eine Heimniederlage hinnehmen. Gegen die Grizzlys Wolfsburg lief beim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) für den Meister vor allem offensiv überhaupt nichts zusammen. Nolan Zajac (22.) erzielte das entscheidende Tor.

Augsburg siegt in Iserlohn

Einen wichtigen wie überraschenden Auswärtssieg feierten die Augsburger Panther bei den Iserlohn Roosters. Das 6:2 (1:1, 2:1, 2:0) war der dritte Sieg in dieser Spielzeit, durch den die Schwaben Anschluss an die Plätze zehn und elf (Ingolstadt und Nürnberg) herstellten.