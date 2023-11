Zeit für Gummistiefel: Wind und Regen zum Wochenende

Am Wochenende werden voraussichtlich Wind und Regen das Wetter in Deutschland bestimmen. Einzelne Gewitter sind an der Nordsee nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach berichtete. Der Tiefdruckeinfluss lässt auch in der kommenden Woche nicht nach: Es bleibt mild, nass und teils stürmisch.

Tiefdruckgebiet "Fred" bringt dichte Wolken

Ein neues Tiefdruckgebiet namens "Fred" bringt am Samstag der Westhälfte Deutschlands dichte Wolken. "In der Osthälfte wird es heiter, teils sogar längere Zeit sonnig und bis zum Abend meist trocken", sagte Meteorologin Jacqueline Kernn. "Am Sonntag wird dann auch die Osthälfte von dichten Wolken und Regen erfasst."

Temperaturen bleiben weiterhin mild

Was die Temperaturen betrifft, ist das Wochenende sehr mild. Die Höchstwerte sind meist zweistellig und die Nächte frostfrei. Es weht allerdings ein frischer, teils stürmischer Wind. "Die Winterjacke braucht man noch nicht, aber Gummistiefel und Regenjacke sind treue Begleiter", sagte Kernn.

Mit Informationen von dpa