DEL: Tom Pokel bleibt Trainer der Straubing Tigers

Trainer Tom Pokel bleibt den Straubing Tigers erhalten. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Rahmen seiner Saisonabschlussfeier am Samstag bekanntgegeben hat, unterschrieb der 56-Jährige einen Vertrag für die kommende Spielzeit – es ist dann Pokels achte am Pulverturm.

Kompletter Trainerstab macht weiter

Auch Co-Trainer Rob Leask, Manuel Litterbach als Torwart-Trainer und Giovanni Willudda als Fitnesscoach werden in der kommenden Saison weiterhin in Straubing arbeiten. Für Leask ist es bereits die zehnte Spielzeit in der Gäubodenstadt.

Der Verein lobte die "großen Erfolge", die der Eishockeyclub erzielen konnte, "seit Tom Pokel und Rob Leask die niederbayerische Erstliga-Mannschaft leiten". Jason Dunham, der sportliche Leiter der Niederbayern: "Ich bin überaus stolz, dass Tom und Rob weiterhin bei uns bleiben. Wir arbeiten hervorragend zusammen und ich schätze es sehr, dass ich auf die beiden zählen kann."

Pokel schwärmt von Straubing

Tom Pokel übernahm Ende Oktober 2017 den Cheftrainerposten bei den Straubing Tigers. Damals kam er aus Bozen. Die niederbayerische Stadt ist ihm mittlerweile sehr wichtig geworden, so der US-Amerikaner: "Es gefällt mir sehr in Straubing und dieser Ort hat definitiv einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich bin sehr dankbar über das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, im August in eine ganz besondere Spielzeit - mit der Teilnahme an der CHL und am Spengler Cup - zu starten."

Tigers kommen bis ins Playoff-Halbfinale

In dieser Saison war Straubing erst im Halbfinale an den Eisbären Berlin gescheitert. In den vergangenen vier Jahren qualifizierten sich die Niederbayern drei Mal für die Champions Hockey League sowie seit der Saison 2020/21 stets für das Viertelfinale der DEL.