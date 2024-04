Eishockey Play-offs: Straubing Tigers verlieren Marathon-Match

Siegtreffer kurz vor Mitternacht: Die Eisbären Berlin haben das zweite Spiel der Halbfinalserie bei den Straubing Tigers durch ein Tor in der dritten Verlängerung gewonnen. Es war das drittlängste Spiel in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Zum Rekord aus dem Jahr 2008, als die Kölner Haie und die Adler Mannheim 168 Minuten auf dem Eis gestanden hatten, fehlte noch ein gutes Stück, und doch hätte es in Straubing kaum dramatischer laufen können. Das erste Spiel hatten die Eisbären mit 3:1 gewonnen, vier Siege sind zum Finaleinzug nötig. Das dritte Spiel der "best-of-seven"-Serie steht bereits am Freitag in Berlin an.

Die Straubinger mussten auf Cody Lampl verzichten, der wegen eines Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich von Zach Boychuk in Spiel eins für drei Partien gesperrt wurde. Die Tigers legen im ersten Heimspiel dieser Halbfinalserie gegen Berlin furios los und dominieren das erste Drittel fast nach Belieben.

Kurioses Eishockey-Spiel

Die Tigers waren viel präsenter in den Duellen und zwangen die Eisbären mit ihrem aggressiven Spiel immer wieder zu Fehlern. In der 15. Minute traf Philip Samuelsson zum 1:0. Die Berliner konnten sich bei Jake Hildebrand bedanken, dass es nach dem ersten Drittel nur 0:1 stand.

Doch im zweiten Drittel zeigte sich: Eishockey kann so kurios und so grausam sein. Straubing war die deutlich bessere Mannschaft und hätte deutlich führen müssen, doch nach 40 Minuten lagen die Gastgeber auf einmal mit 1:2 zurück. Straubing versäumte es , den zweiten Treffer nachzulegen: Innerhalb von zwei Minuten drehten die Eisbären kurz vor dem Drittelende das Spiel (Jonas Müller, 38., Leo Pföderl, 40.).

Entscheidung in der dritten Overtime

Die Gäste legten zu Beginn des dritten Abschnitts durch Blaine Byron (44.) nach und waren dann voll aufs Kurs, doch auch die Tigers kämpften sich zurück. Josh Samanski (50.) und Cole Fonstad (56.) glichen die Partie aus und ließen das Stadion am Pulverturm kochen.

Und es sollte lange dauern, bis endlich die Entscheidung fiel: Erst in der dritten Overtime nach über 110 Minuten Spielzeit gelang der Lucky Bounce: Ty Ronning brachte den Puck in das Tor der Straubinger - bitter für die Gastgeber.