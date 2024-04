"Russland hat ein Interesse daran, dass Iran für Unruhe sorgt"

Die Rolle Russlands in Nahost

BR24: Welche Interessen hat Russland in Nahost?

Jäger: Russland ist inzwischen ein strategischer Verbündeter des Iran. Solange beide in Syrien Krieg führten, waren sie zwar auf einer Seite, aber mit ganz unterschiedlichen Interessen. Inzwischen ist die Interessenlage noch weiter zusammengewachsen, und Russland hat ein Interesse daran, dass der Iran im Mittleren Osten für Unruhe sorgt, dass er die Vereinigten Staaten hier bindet, was Militär angeht, was Munitionslieferungen angeht, was Aufmerksamkeit angeht, weil das alles von Russlands Krieg in der Ukraine ablenkt und die entsprechende Aufmerksamkeit und Unterstützung eben dort nicht landen.

Russlands Interesse ist ein ganz ähnliches wie das des Irans. Und das verbindet eben auch Russland, Iran und letztlich auch China miteinander. Alle drei verfolgen das Ziel, die Vereinigten Staaten aus ihrer Nachbarregion zu vertreiben. Der Iran will die USA aus dem Mittleren Osten raus, Russland will die USA aus Europa und China will sie aus dem Pazifik raus haben. Das ist aus der Sicht aller drei Staaten die Vorbedingung dafür, regional bedeutungsvoller zu sein und die regionale Vormacht zu werden. Das streben alle drei Staaten an.

Bei Israel ist "Europäische Union völlig zerstritten"

BR24: Putin hätte also einen Vorteil durch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Iran und Israel?

Jäger: Für Russland könnte die Eskalation im Mittleren Osten noch etwas höher sein. Russland hätte ein Interesse daran, dass es hier wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Für Russland wäre es sicher bedeutsamer, die Amerikaner hier noch mehr zu binden und dafür zu sorgen, auf diese Art und Weise wieder Keile in die Nato zu treiben. Denn wenn es um die Verteidigung der Ukraine geht, da sind die Europäer doch relativ geschlossen mit den USA aufgetreten; Ungarn als Abweichler, aber ansonsten eine relativ geschlossene Front. Das sieht bei Israel ganz anders aus. Da ist die Europäische Union völlig zerstritten und da bekäme man auch in der Nato so schnell keine Einigkeit hin.

