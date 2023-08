Nomen est omen? Ni(e)schalke an Borussia Dortmund verliehen

Zwei Tage vor dem Saisonstart in der 3. Liga präsentiert Borussia Dortmunds U23-Fußballmannschaft einen weiteren Neuzugang: Jermain Nischalke wird künftig den Angriff verstärken. Der 20-jährige Stürmer wird für ein Jahr vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen.

30 Einsätze für Nürnberg in der Regionalliga

Zudem soll auch eine Kaufoption vereinbart worden sein. Beim "Club" kam Nischalke hauptsächlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Der gebürtige Berliner war bei Hertha Zehlendorf und Union Berlin ausgebildet worden, bevor er im vergangenen Sommer nach Nürnberg wechselte. In der vergangenen Spielzeit kam Nischalke in der Regionalliga Bayern auf 30 Einsätze. Dabei erzielte er 18 Treffer. Für die Profis lief er während der letzten Spielzeit dreimal in der 2. Bundesliga auf.