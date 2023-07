Niederlage zum Auftakt: 1. FC Nürnberg verliert in Rostock

Der Wert der sogenannten "expected goals" also die erwartbaren Tore aufgrund der Chancenverteilung ist nicht immer aussagekräftig. An diesem Nachmittag im Ostseestadion in Rostock beschrieb er den Spielverlauf aber recht treffend, spiegelte das Ergebnis aber in keiner Weise wieder. Rostock (xGoals-Wert 0,89) traf zweimal, der Club (3,34) blieb torlos.

Engagierter Beginn

Der Club startete gut in die Partie und hatte durch Neuzugang Ivan Marquez die erste gute Chance. Sein Versuch konnten die Rostocker in der Anfangsphase gerade noch vor der Linie klären (9.) Eine Viertelstunde später parierte Rostocks Keeper Markus Kolke einen Distanzschuss von Tim Handwerker (23.). Die Gastgeber wurden in der Folge aktiver, der Führungstreffer in der 42. Minute kam dennoch überraschend. Patrick Strauß traf von der Strafraumkante zur 1:0-Pausenführung. Im ersten Durchgang verloren die Gäste zudem ihren Abwehrchef. Marquez musste nach einer halben Stunde mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden.

Neuzugang Hayashi überzeugt - Kolke unüberwindbar

Im zweiten Abschnitt benötigte die Partie wenig Anlauf. Mit der ersten Torchance stellte Hansa auf 2:0. Nils Fröhling blieb vor Mathenia cool und verwandelte zur frühen Vorentscheidung. Doch der Club steckte nicht auf und blieb offensiv gefährlich. Nach einer Stunde reichte eine Dreifach-Chance nicht zum Torerfolg. Wenige Minuten später traf der eingewechselte Neuzugang Daichi Hayashi zum Anschluss, doch der Japaner hatte den Ball zuvor mit der Hand berührt. Der Treffer fand keine Anerkennung (67.).

Hayashi brachte noch mehr Schwung in das Offensivspiel der Gäste und lieferte sich in der Schlussphase ein Privatduell mit Rostocks Schlussmann. Die Nürnberger ließen beste Gelegenheiten liegen oder scheierten am überragenden Kolke. So blieb das Team von Trainer Fiél am Ende ohne Tore und hat auf dem Papier den Saisonstart verpatzt. Dennoch dürften die Franken einiges Positives aus dem Spiel mitnehmen können.