Faktenfuchs: Woran Sie irreführende Sprachnachrichten erkennen

Darum geht’s:

Sprachnachrichten vermitteln Gefühle unmittelbarer als Text – und genau deshalb eignen sie sich auch für Falschinformationen.

Irreführende Sprachnachrichten enthalten oft typische Bestandteile. Diese sind Warnhinweise. Sie können dabei helfen, solche Sprachnachrichten zu erkennen.

Viele teilen solche Audio-Dateien, weil sie ihnen Glauben schenken und andere warnen wollen.

"Noch geheim", "ganz exklusiv", "von einem Insider", "eine krasse Sache": So locken Sprachnachrichten, die viral gehen über Whatsapp oder Telegram, oft. Und häufig sind die Informationen falsch. So erreichten den #Faktenfuchs zum Beispiel während der Bauernproteste im Februar zwei Sprachnachrichten, die Kaufpanik hätten auslösen können. Die Ereignisse, vor denen gewarnt wurde, traten jedoch nicht ein.

Irreführende Sprachnachrichten auf Plattformen wie WhatsApp oder Telegram sind besonders leicht zu erstellen und auch besonders trickreich. Sie können viral gehen und Angst und Wut auslösen, auch wenn sie nicht den Tatsachen entsprechen. Doch woran kann man das erkennen?

Dieser #Faktenfuchs blickt auf Forschungsergebnisse zu Sprachnachrichten mit Falschinformationen und erklärt an Beispielen, wie diese funktionieren.

Ibuprofen oder Bauernproteste – die Themen betreffen viele Menschen

"Die Spediteure wollen Deutschland dicht machen", hieß es in der einen. "Kein LKW fährt in Deutschland", in der anderen. Weitere Aussagen aus den Audio-Dateien: "Wenn das publik wird, kannst du dir vorstellen was in den Läden abgeht", es empfehle sich, die Vorratsschränke voll zu machen, und: "Ich sag’s euch nur, kauft’s euch ein paar Lebensmittel ein", in kurzer Zeit "geht’s richtig ab hier in diesem Lande".

Diese Aussagen sind typische Beispiele für Warnungen: Sie malen katastrophale Zustände an die Wand. Die Realität hingegen: Die Blockaden waren nicht so umfassend wie in diesen Sprachnachrichten vorhergesagt, Deutschland wurde nicht “dicht gemacht”, die Supermärkte waren nicht flächendeckend leer. Doch gerade Sprachnachrichten sind geeignet, solche Inhalte wirksam zu verbreiten.

Denn die vermeintlich exklusive Information in so einer Sprachnachricht wirke auf den Empfänger attraktiv, sagt Josef Holnburger, Co-Geschäftsführer des Centers für Monitoring und Analyse (CeMAS), im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Er befasst sich mit der Erhebung und Analyse von Daten auf zahlreichen Plattformen und nutzt dabei computergestützte Methoden. "Man kennt das auch von Überschriften, die man als ‘Click Bait’ bezeichnet", sagt Holnburger. "Jeder kennt solche Beispiele wie 'Diese 5 Geheimnisse von Ärzt:innen solltest du kennen'." Jeder sei da erst mal interessiert, was das Geheimnis sei. "Und deswegen haben solche Sprachnachrichten das Potenzial, viral zu gehen, die sagen: 'Ich habe da einen Cousin, der mir das gerade erzählt hat, und es darf eigentlich noch keiner wissen'."

Dass eine vermeintlich exklusive Information versprochen wird und das verlockend wirkt, bedeute nicht unbedingt, dass eine Sprachnachricht viral gehen wird. "Aber wenn es zum Beispiel auf bestimmte politische Erwartungen oder Wünsche trifft, dann kann sich so etwas in Social Media schon entfalten."

Warum bieten sich Sprachnachrichten für Falschinformation an?

Gerade in Situationen, die als Krisen wahrgenommen werden können, spielen Gefühle eine große Rolle. Zum Beispiel das Gefühl, jemanden warnen zu wollen oder auf eine Warnung reagieren zu wollen. Dafür erscheint manchen besonders eine Sprachnachricht als geeignet. Zwar ist oft das Motiv dafür, solche Sprachnachrichten weiterzuleiten, andere Menschen schützen zu wollen. Trotzdem kann das problematisch werden.

"Das kann etwa bei Terroranschlägen gefährlich sein, wenn man sich zum Beispiel auf eine Person oder Personengruppe einschießt als vermeintliche Täter, die es vielleicht am Ende gar nicht gewesen sind", sagt Holnburger. Auch bei Hochwasserkatastrophen könne es schädlich sein, wenn zum Beispiel Falschnachrichten über angeblich ausbleibende Hilfe möglicherweise Aggressionen gegen Helfer schüren.

Das zeigt ein Beispiel aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie. Eine Frau, die sich als "Elisabeth, die Mama vom Poldi" bezeichnete, sprach die Nachricht ein. Anfang März 2020 ging sie auf Whatsapp viral. Die Frau verwies auf ihr vermeintliches Insiderwissen über Ibuprofen und dessen Wirkung bei Covid-19, das ihr wiederum eine Freundin von der Uniklinik Wien übermittelt habe. Das Insiderwissen erwies sich als haltlos. Die Klinik gab wegen der großen Verbreitung der Audiodatei eine öffentliche Stellungnahme zu der Falschinformation ab.

"Damit hatte es eine einfache Sprachnachricht geschafft, Kapazitäten einer Klinik zu binden", heißt es in einem Blog-Beitrag des Centers für Monitoring und Analyse (CeMAS).

Auch zu Corona-Impfstoffen hatte sich 2020 eine Sprachnachricht mit falschen Behauptungen verbreitet, die der #Faktenfuchs hier widerlegte. Als angebliche Quelle nannte die Urheberin damals die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Die Universität widersprach, die zuständige Behörde sprach von falschen Behauptungen.

All diese Beispiele beziehen sich auf konkrete Handlungen, die zum Alltag der Menschen gehören: Autofahren, Einkaufen für die Familie, Ibuprofen-Einnahme bei Schmerzen und Fieber, Impfungen. Sprachnachrichten können dieses Verhalten beeinflussen.

Warum können gerade Sprachnachrichten uns so an den Gefühlen packen?

Eine menschliche Stimme kann viel transportieren: Wut, Angst, Trauer, Zuneigung. Das ist ein Grund, warum Sprachnachrichten so beliebt sind. "Sprachnachrichten befördern intimere und authentischere Kommunikation, deswegen verwenden Menschen sie gerne – weil sie sich eben austauschen können mit Leuten, mit denen sie sehr vertraut sind, und dabei direkter kommunizieren können. Weil es damit leichter ist, Emotionen zu transportieren, als mit Text oder Bild", sagte Martin Riedl in einem Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Riedl lehrt an der University of Tennessee, Knoxville, zu Digitaljournalismus und Falschinformationen und forschte auch zu Whatsapp-Sprachnachrichten.

Andere Experten bestätigen das: Ein Text oder Bild könne den Ton, die Dringlichkeit, die Emotion oder den Zweck nicht so umfassend übertragen wie eine Audio-Nachricht, heißt es in einer Studie. In dieser untersuchten die Forscher rund 40.000 Sprachnachrichten in Whatsapp-Gruppen in Brasilien.

Eine Audionachricht – anders als ein Text – wirke über den Ton und den Gefühlsausdruck der aufgenommenen Stimme zusätzlich emotionalisierend und verstärke damit kommunikative Strategien der Überzeugung, heißt es im CeMAS-Blog.

"Irreführende Sprachnachrichten sind nicht per se gefährlicher als Falschinformationen in Bild oder Text, aber aufgrund ihrer Eigenheiten sind sie vielleicht überzeugender in der Art, wie sie Menschen erreichen", sagte Riedl. Sie ermöglichten den Menschen, emotionaler zu sein, und die Emotionen hätten möglicherweise einen größeren Eindruck.

Welche Formen von irreführenden Sprachnachrichten gibt es?

Zunächst gibt es einen wichtigen Unterschied: Einerseits können Sprachnachrichten zwar authentisch und technisch unverfälscht sein, aber dennoch irreführende oder falsche Informationen enthalten. Andererseits können die Audiodateien manipuliert oder gar künstlich erstellt sein.

Sprachaufnahmen, die zum Beispiel langsamer als im Original abgespielt werden, um über den Zustand der sprechenden Person zu täuschen, werden als manipuliert, verfälscht oder als "Cheapfakes" bezeichnet. Nachrichten, die mit künstlicher Intelligenz (KI oder AI für “Artificial Intelligence”) erstellt wurden, als "Deepfakes".

Ein bekannter Fall von "Cheapfake", der auch die Tonspur betraf, war ein Video, das 2020 viral ging und die US-amerikanische Demokratin Nancy Pelosi zeigte. In dem Video erschien es so, als lalle Pelosi. Das Video war verlangsamt worden, um Pelosi als betrunken darzustellen.

Derzeit lässt sich noch festhalten, dass einfache Falschinformation häufiger vorkommt. Übertriebene oder erfundene Sätze schlicht in ein Handy zu sprechen oder zu tippen gehört aktuell zu den einfachsten Mitteln. "Die Menschen, die daran arbeiten, online Propaganda zu verbreiten und andere online zu beeinflussen, sind pragmatisch", sagte Samuel Woolley der US-amerikanischen Nachrichtenseite "The Daily Beast". Woolley ist einer der Mit-Autoren von Riedls Fallstudie und Gründer des Digital Intelligence Lab. Die Verbreiter wollen ihm zufolge "die billigste verfügbare Technologie nutzen".

Das ist eine weitere Besonderheit von Sprachnachrichten, wie Martin Riedl erklärt: "Ein wichtiger Punkt ist die Leichtigkeit, mit der man kommunizieren kann mittels Sprachnachrichten – auch weil man wenig Technologiekompetenz braucht, wenig Lese- und Schreibkompetenz benötigt, um Falschinformation sehr schnell und effizient in die Welt zu setzen. Ungeachtet dessen, ob das jetzt mit Absicht geschieht, dass man etwas Falsches verbreitet hat, oder ob es unbeabsichtigt war."

Durch Plattformen, über die Audio-Daten verschickt werden können, wird die Zahl von Akteuren signifikant größer. Mehr Menschen haben damit die Werkzeuge, manipulierende Information zu verbreiten, heißt es in einer Fallstudie, die Riedl mit zwei Kolleginnen und Kollegen 2022 veröffentlichte.

Die Forscher und Forscherinnen versuchten in der Studie herauszufinden, woran irreführende Sprachnachrichten erkennbar sein könnten. In den 35 untersuchten Sprachnachrichten aus dem Libanon zeigte sich ein Muster, wie sie schreiben: