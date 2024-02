Faktenfuchs: Nein, es gibt keine spezielle Pfandflaschen-Steuer

Pfandsammler sind oft stundenlang unterwegs, um in Mülleimern nach Flaschen und Dosen zu suchen, die ihnen am Ende ein paar Cent pro Fund bringen. Das Pfandsammeln steht besonders für die prekäre Lage, in der sich etliche Menschen in Deutschland befinden. Gut ein Fünftel der Deutschen war im Jahr 2022 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Wer Pfandflaschen sammeln muss, spricht oft nicht gerne darüber, sagt Pascal Fromme von der Initiative "Pfand gehört daneben" des Getränkeherstellers Fritz-Kola. "Ich merke das, wenn wir mit den Sammlern in Kontakt sind: Scham ist immer ein großes Thema." Das ist einer der Gründe, weshalb man wenig weiß über die Menschen, die Flaschen sammeln.

Einen kleinen Einblick liefern Umfragen, die 2021 und 2022 von dem Getränkehersteller Fritz-Kola beauftragt wurden - die einzigen Daten, die der #Faktenfuchs finden konnte. Das Ergebnis der jüngsten Umfrage: Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sammeln aktiv Pfand. Diese Zahl basiert auf einer Schätzung des Hamburger Marktforschungsunternehmens Appinio, das die Umfrage für Fritz-Kola durchführte.

Befragt wurden 2.000 Menschen in Deutschland zwischen 16 und 65 Jahren via Smartphone-App, 400 davon waren nach eigener Aussage aktive Pfandsammler. Dadurch, dass die Teilnehmer die Umfrage am Smartphone ausfüllen mussten und für ihre Teilnahme Geld bekamen, kann es laut Appinio sein, dass die Pfandsammler in der Stichprobe über- oder unterrepräsentiert sein könnten.

Gestiegene Lebenshaltungskosten häufigster Grund für Pfandsammeln

Die Gründe für das Pfandsammeln sind laut der Befragung vielfältig. Knapp die Hälfte der befragten Pfandsammler gab die gestiegenen Lebenshaltungskosten als Grund an - und das, obwohl 62 Prozent der Pfandsammler einen Job ausübten. Knapp 20 Prozent sagten, sie verdienten in ihrem Beruf nicht ausreichend und gut 38 Prozent gaben an, mit dem zusätzlichen Einkommen ihre Familie unterstützen zu wollen. Das Geld, das gesammelte Pfandflaschen einbringen, ist also offenbar ein wichtiger Nebenverdienst.

Die Tatsache, dass so viele Menschen Flaschen sammeln, um über die Runden zu kommen, beschäftigt viele Menschen. Besonders viel Mitgefühl äußern Internetnutzer für Rentner, die Pfand sammeln, weil die Rente nicht zum Leben reiche.

Zum Beispiel auf der Plattform X wird nun seit Wochen aber auch darüber diskutiert, ob der Staat versucht, diese ohnehin einkommensschwachen Menschen finanziell zu belasten - nämlich mit Steuern auf die gesammelten Pfandflaschen. Oft wird zum Beispiel fälschlicherweise behauptet, es gebe eine spezielle "Pfandflaschen-Steuer". Die gibt es nicht. Vor Monaten verbreitete sich dazu auch ein Video der Bundesaußenminister Annalena Baerbock, das mithilfe von KI manipuliert wurde. Der #Faktenfuchs klärt, wann Steuern auf Pfandflaschen anfallen und inwiefern solche Behauptungen genutzt werden, um Stimmung gegen den Staat zu machen.