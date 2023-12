Faktenfuchs: Behauptungen zum Bürgergeld im Check

Richtig oder falsch?

Dass Sozialleistungen wie das Bürgergeld Menschen nach Deutschland "ziehen" (englisch: to pull) ist nicht belegt. Experten weisen stets darauf hin, dass Sozialleistungen kein "Pull-Faktor" seien, sondern Migration oder Flucht vielfältige Ursachen haben. Andere Faktoren spielen laut Experten eine größere Rolle.

Die Fakten

Die Begriffe "Push-" und "Pull-Faktor" stammen aus der Migrationsforschung. Laut diesem Forschungsmodell gibt es "bestimmte Bedingungen im Sende- und Aufnahmeland, die Migration in Bewegung setzen". Mittlerweile werde dieses Modell in der Forschung aber als zu simpel kritisiert, schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags in einer Zusammenfassung. "Ich würde sagen, es ist eine sehr vage Idee, mehr nicht", sagte Frank Kalter, Direktor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM), im November 2022 dem Faktenfinder der Tagesschau.

Der Sozialwissenschaftler Tim Müller von der Humboldt-Universität zu Berlin sagt im Gespräch mit dem #Faktenfuchs ebenfalls: In der politischen Diskussion reduziere der Begriff "Pull-Faktor" die Realität viel zu stark. Migrationsentscheidungen seien vielschichtig und würden nicht nur von einem Faktor abhängen. Müller führt als Beispiel die Diskussion um Bargeld für Asylbewerber an: "Ich glaube nicht, dass die Leute wirklich eine Vorstellung haben, in welchem der Bundesländer in Deutschland es Bezahlkarten-Systeme gibt oder nicht. Und ob das in Dänemark oder in Österreich oder in Frankreich anders ist."

Experte: "Sozialleistungen ziehen keine Migration an"

Tim Müller leitet das Projekt "Migration und Sozialstaat", das vom Bundesarbeitsministerium gefördert wird. Dabei wurden Migrationsdaten von 160 Ländern ausgewertet. Dann wurden diese Zahlen verglichen mit dem Anteil der staatlichen Sozialausgaben am jeweiligen Bruttoinlandsprodukt. Das Ergebnis laut Müller: "Sozialleistungen ziehen keine Migration an. Selbst wenn wir so einen Effekt finden, ist er einfach realistischerweise so gering, dass er nicht viel ins Gewicht fällt." Wanderungen zwischen Ländern mit hohen Sozialleistungen seien viel wahrscheinlicher als Wanderungen von einem sehr armen Land in ein wohlhabendes.

Nachgewiesene Faktoren, die Migration begünstigen, sind laut Tim Müller: Größe und Wirtschaftskraft der Länder. Stabile demokratische Verhältnisse in Ländern. Höhere Gesundheitsausgaben machten ein Land ebenso attraktiver, hier kann Müller aber nicht genau sagen, woran das liegen könnte. Eine gewisse Rolle spielen laut Studien auch "Netzwerk-Effekte", also wenn schon Familie, Freunde und Bekannte im Zielland sind. Als Beleg für diese Zusammenhänge nennt Müller die USA: Die Sozialleistungen im Land mit der weltweit höchsten Zuwanderung seien im Vergleich mit Europa "sehr gering".

Arbeitsmigration zahlenmäßig bedeutsamer als Flucht

Müller und sein Team konnten bei der Datenauswertung nicht zwischen Geflüchteten und anderen Migranten unterscheiden. Müller untersuchte aber Daten, die zwischen Personen mit hohem und niedrigem Einkommen unterschieden. Wenn hohe Sozialleistungen wirklich ein Pull-Faktor seien, dann müssten "logischerweise die Personen in der prekären Situation sich sagen: 'Jetzt gehe ich in ein besonders reiches Land oder in eines, wo die Sozialleistungen besonders gut sind'". Doch diesen Zusammenhang habe er nicht gefunden.

Zahlenmäßig betrachtet sei der Anteil der Arbeitsmigration sowieso "um ein Vielfaches stärker" als der der Flucht-Migration, so Müller. Dasselbe sagte auch Tobias Heidland, Leiter des Forschungszentrums Internationale Entwicklung am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), im Oktober 2022 dem Faktenfinder der Tagesschau: "Im Normalfall sind 90 Prozent oder mehr der Migration vor allem Arbeits- und Bildungsmigration, das meiste davon innerhalb der EU."

Dänische Studie hat Einschränkungen

In der Diskussion wird von Befürwortern der Ansicht "Sozialleistungen = Pull-Faktor" regelmäßig eine dänische Studie zitiert. In dieser Studie wurde der Zeitraum von 1980 bis 2017 betrachtet. Das Forscher-Team fand heraus: Wenn in Dänemark Leistungen für Immigranten aus Nicht-EU-Ländern gekürzt wurden, dann sank die Netto-Zuwanderung. Die Forscher beziffern das Ausmaß auf 3,7 Prozent der registrierten Immigranten.

Tim Müller von der Humboldt-Universität sagte, dass die Studie aber gewisse Schwächen habe: So seien Menschen aus Bosnien-Herzegowina nicht berücksichtigt worden, diese hätten nach dem Jugoslawienkrieg einen hohen Anteil an den Immigranten ausgemacht. Sowohl Müller als auch Thomas Liebig, Migrationsexperte der Industriestaatenorganisation OECD, verweisen auf weitere Regeländerungen in Dänemark, die die Schlussfolgerung der Studie abschwächen. So seien in Dänemark 2015 das Aufenthaltsrecht und die Regeln für Familiennachzug verschärft worden. "Was der reine Effekt der Kürzung der Sozialhilfe ist, lässt sich damit nicht sauber feststellen", sagte Liebig 2019 der Zeitung "Standard".

Schweiz: Studie zeigt keinen Nachzug zu Leistungen

Eine andere bekannte Studie zu diesem Thema betrifft die Schweiz. Die Forscher untersuchten, wie sich Immigranten innerhalb des Landes bewegten. In der Schweiz werden die Sozialleistungen nicht zentral, sondern von den einzelnen Kantonen und Gemeinden geregelt, sind also unterschiedlich hoch. Weil es keine großen Entfernungen zu bewältigen gebe, müsse man also beobachten können, ob die Menschen in Richtung der höchsten Leistungen ziehen, mutmaßten die Forscher. Nachdem sie die offiziellen Statistiken zu allen Sozialhilfe-Empfängern zwischen 2005 und 2015 ausgewertet hatten, stellten sie ein "Nicht-Vorhandensein von Wohlfahrts-Migration" fest.

"Die Leute ziehen schon relativ viel um. Sie ziehen aber nicht dahin um, wo die Sozialleistungen höher sind", sagt Müller zu dieser Studie. Die Menschen würden dorthin wollen, wo sie die größten Netzwerke hätten.

Fazit

Eine Person, die arbeitet und alle staatlichen Transferleistungen in Anspruch nimmt, hat mehr Geld zur freien Verfügung als ein Bürgergeld-Empfänger. Von den Menschen, die selbst Bürgergeld beziehen oder in einem Haushalt leben, der Bürgergeld bezieht, haben 62 Prozent einen Migrationshintergrund. Darunter sind zum Beispiel auch Deutsche mit ausländischen Eltern oder zugewanderte Deutsche.

Ein Arbeitsmarkt-Forscher sagt, man müsse in die Diskussion um das Bürgergeld auch andere Sozialleistungen mit einbeziehen: Migranten würden sich nach einigen Jahren in den Arbeitsmarkt integrieren, in der Regel aber zu Beginn und am Ende ihres Lebens weniger Leistungen erhalten als deutsche Bürger. Die Behauptung, dass Sozialleistungen wie das Bürgergeld Migration anziehen, ist nicht belegt. Experten sagen, dass die Entscheidung viel komplexer und andere Faktoren deutlich wichtiger seien.