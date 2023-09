Was Sophie Passmann zum "Pick-me-Girl" machte

Aktuelle Buchvorstellungen auf BR24:

Kaum neue Erkenntnisse

Einige Gedanken im Buch sind nicht ganz neu. Das kann man kritisch anmerken. Und auch, dass der rote Faden oft nicht leicht zu finden ist. Man fragt sich beim Lesen bisweilen: "Hat sie mir das nicht schon vor 100 Seiten mit anderen Worten erzählt?" Oder: "Was genau will sie mir gerade sagen?" Da hätte es ein stärkeres Lektorat gebraucht.

Der Verlag bewirbt "Pick me Girls" als Passmanns persönlichstes Buch. Sie selbst sagt, sie wolle damit anderen Mädchen und Frauen zeigen, dass sie nicht allein sind mit ihrer anerzogenen Selbstablehnung.

Es geht um die immer noch in vielen Frauen tief sitzende Beschämung. Um das Gefühl, in einem unvollkommenen weiblichen Körper eine Zumutung zu sein für die Welt: "Ich glaube der Zauber an Scham als Gefühl ist, dass es sich auflösen kann, wenn man anfängt, darüber zu sprechen." Sobald man seine Scham teile, erklärt Passmann weiter, merke man, dass Leute gar nicht so schlimm reagierten, wie man befürchtet hatte.

Scham und Macht

Man merke, dass Scham ein relativ überflüssiges Gefühl sei. "Und ich glaube, Scham ist der Ursprung von ganz viel Traurigkeit und ganz viel Fehlverhalten zwischen Menschen. Und deswegen ist es die beste Lösung, über Scham sprechen."

Auch im Buch thematisiert Passmann die politische Komponente von weiblicher Körperscham, nämlich den direkten Zusammenhang zwischen Scham und Macht: "Man kommt nicht auf die Idee, sich zu ermächtigen, wenn man sich schämt. Und wer sich schämt, glaubt nicht, dass ihm oder ihr Unrecht geschieht. Man hält es halt aus und denkt: Naja, zu Recht."

Ist es ein Gewinn, dieses Buch zu lesen? Sagen wir so: Es stecken viele kluge Gedanken darin und vor allem die persönlichen Passagen sind sehr berührend. Deshalb wünscht man allein schon den Einleitungen – Sophie Passmann hat zwei geschrieben, eine für Frauen, eine für Männer – viele Leserinnen und Leser. Ob es für die Botschaft selbst mehr als 200 Seiten gebraucht hätte, darüber kann man sich streiten.

"Pick me Girls" ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und kostet 22 Euro.