Warum Terézia Mora den Deutschen Buchpreis gewinnen sollte

Warum lässt sie das mit sich geschehen? Das fragt sich eine Leserin dieses Romans immer wieder.

Warum lässt Muna – gut ausgebildet, clever, herrlich ironisch und selbstironisch, krisengeschüttelt, aber doch auch krisenfest – warum lässt so eine junge Frau sich gefallen, wenn ein Mann ihr Gewalt antut? Warum begibt sie sich in die emotionale Abhängigkeit von jemandem, der ihr offensichtlich nicht guttut, der Angst in ihr auslöst, der seelisch, bald auch körperlich gewaltvoll handelt?

Der Leser: Komplize statt Psychologe

Terézia Mora – und das ist nur eine der beeindruckenden Leistungen dieser Autorin – macht es uns nicht einfach, indem sie klare Antworten auf diese Fragen gibt. "Muna" ist kein routinierter psychologischer Roman, der eine Frau im Hier und Jetzt begleitet und in Rückblicken die psychologische Erklärung für das Straucheln in der Gegenwart liefert. Stattdessen zwingt uns die vielfach preisgekrönte Terézia Mora, die vielen schmerzhaften Szenen zu bezeugen, die zu Munas Beziehung gehören, ohne ihnen durch eine Erklärung gleich wieder das Unfassbare zu nehmen.

Diese Beziehung beginnt dabei ganz harmlos. Rund ums Abitur schwärmt Muna für Magnus, er ist ein gutes Stück älter als sie, Lehrer, Fotograf und Kollege bei einem Magazin, bei dem Muna in dieser Zeit hospitiert. Denn diese Frau hat Pläne: Sie will studieren, will etwas machen aus ihrer Liebe für Kultur im Allgemeinen und Theater wie Literatur im Besonderen. Sie packt das Leben an, in dem sie auf denkbar wenig Unterstützung hoffen kann. Der Vater ist schon einige Jahre tot, der Selbstmordversuch der Mutter folgt (und scheitert) ein paar Tage nach Munas 18. Geburtstag.

Eine toxische Lebensliebe

Magnus seinerseits spürt Munas Begehren und befeuert es mal mit Freundlichkeit, dann wieder mit Unnahbarkeit und der Aura des Überlegenen. Bis er – schon kurz nach dem Kennenlernen – ohne ein Wort aus der damaligen DDR verschwindet.

Und auch wenn Muna ihr Leben nun weiterlebt – nach dem Mauerfall zum Studium aufbricht, Jobs sucht und findet, Stipendien einwirbt, fremde Städte und Männer testet, Freundschaften knüpft –, geht ihr Magnus nie ganz aus dem Kopf. Als sie ihn eines Abends dann wiedertrifft, scheint es vielmehr so, als könne sie nur mit ihm die Intensität des Lebens wirklich ausschöpfen, als seien die Jahre davor eher ein Testlauf gewesen als das richtige Leben.

Mit diesem Wiedertreffen beginnt die Beziehung zwischen Muna und Magnus, mit ihm beginnen die vielen Momente, in denen Magnus Munas Stimme und ihre Lebenskraft schwächt, in denen er ihr Sicherheit nimmt und den Glauben, dass sie im Großen und Ganzen doch ganz in Ordnung ist.

Mit diesem Wiedertreffen nimmt aber auch Fahrt auf, was diesen Roman literarisch so besonders macht.