Weltraum-Saga "Starfield": Das Spiel des Jahres?

Da stehen wir nun also in unserem Raumschiff, bereit, die unendliche Weiten des Universums zu erkunden. Denn das hier ist "Starfield", ein Weltraum-Rollenspiel-Epos, an dem zeitweise mehr als 500 Menschen mehr als sieben Jahre lang gearbeitet haben. Das ganze Computerspiel soll dreimal so viel Text enthalten wie alle sieben "Harry Potter"-Werke zusammen, über 1.000 Planeten soll man erkunden können.

Popkultur setzt Ausrufezeichen längst bei Games

Moderne Blockbuster-Computerspiele sind eben heute das, was Monumentalfilme in den 1960er Jahren waren: opulente, verschwenderische Ausrufezeichen der Popkultur. Und "Starfield" wedelt hierbei vor allem mit einem Versprechen: dem der grenzenlosen Freiheit. Wer will, der kann der Hauptstory um ein altes Alien-Artefakt folgen, sich als Schmuggler auf einem verdrogten Cyberpunk-Planeten herumtreiben oder ein Minen-Imperium auf irgendeinem Saturn-Mond errichten und reich werden.

Zunächst geht es aber nach New Atlantis, der Hauptstadt der United Colonies, dem Staatenverbund der Galaxis. Wir landen, blicken kurz in den sternenbehangenen Nachthimmel und plaudern mit den Leuten in den naheliegenden Cafés …

So stimmungsvoll wie Rosenheim im Regen

Und da ist sie dann schon, die erste Enttäuschung: New Atlantis sieht in etwa so belebt aus wie die Innenstadt von Rosenheim an einem regnerischen Sonntagnachmittag. Alles wirkt extrem kulissig, die Figuren sehen aus wie Sprechroboter. Das ist schade und seltsam, denn eigentlich kümmert sich das Spiel sonst um viele Details. Die Raumschiffe beispielsweise machen einen wirklich benutzten und "abgelebten" Eindruck.

Die Türen und Luken sind detailreich texturiert, mit abgeplatztem Lack und Farbe. Jeder Schalter wirkt modelliert und sieht aus, als könnte man ihn drücken und kippen. Tja, und dann landen wir in New Atlantis, dieser Möchtegern-Metropole – und alles fühlt sich an nach Sex ohne Anfassen.