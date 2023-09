Fall Alexandra R.: Zwei Männer unter Mordverdacht festgenommen

Im Fall der vermissten 39-jährigen Alexandra R. aus Nürnberg sind am heutigen Mittwochmorgen zwei dringend tatverdächtige Männer festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, handelt es sich dabei um den ehemaligen Lebensgefährten der Vermissten und dessen Geschäftspartner. Sie sollen die damals Hochschwangere am 9. Dezember 2022 entführt und ermordet haben, so die Staatsanwaltschaft.

Mehr als 900 Spuren ausgewertet

Seit dem Verschwinden von Alexandra R. aus dem Nürnberger Ortsteil Katzwang wurden demnach etwa 900 Spuren von einer Sonderkommission und der Kripo Nürnberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft überprüft – auch in zahlreichen europäischen Ländern, unter anderem in Rumänien, das Land, aus dem Alexandra R. ursprünglich stammt. Danach konkretisierte sich der Tatverdacht gegen die beiden Festgenommenen, heißt es weiter. Zwischen ihnen und der 39-Jährigen hätten zudem geschäftliche Verflechtungen bestanden.

Lebensgefährte bedrohte Alexandra R.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt, hatten sich Alexandra R. und der Tatverdächtige Dejan B. im Frühjahr 2022 getrennt. Daraufhin habe B. die Vermisste aus wirtschaftlichen Gründen bedroht. Weiter soll B. gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Ugur T., dem zweiten heute Festgenommenen, auf betrügerische Weise einen Vollstreckungstitel über eine sechsstellige Geldsumme gegen die 39-Jährige erwirkt haben. Alexandra R. habe sich dagegen zivilrechtlich gewehrt und mehrere Strafanzeigen gegen die beiden gestellt.

Leiche der Hochschwangeren wird noch immer gesucht

Die Ermittler gehen nun davon aus, dass die Verdächtigen die Vermisste zunächst in ihre Gewalt brachten, töteten und sie an einen noch unbekannten Ort brachten. Eine Leiche wurde bislang noch nicht gefunden. Der Vorwurf gegen die beiden Festgenommenen lautet Geiselnahme und Mord.