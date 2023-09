Erfolgreichster Film 2023: Barbie stößt Super Mario vom Thron

Dieser Film eilt von Erfolg zu Erfolg – und setzt sich nun an die Spitze der Jahrescharts: Wie die BBC berichtet, hat "Barbie" jetzt weltweit 1,38 Milliarden US-Dollar eingespielt (1,28 Milliarden Euro), das ist Platz eins. Die Entertainment-Riesen Warner und Mattel und Regisseurin Greta Gerwig wird es freuen - sie sehen ja die Welt ohnehin gerade durch die rosarote Brille ...

Barbie verdrängt Super Mario

Vom Thron verdrängt ist damit der "Super Mario"-Film, der bisher 1,36 Milliarden Dollar erlöst hat (1,262 Milliarden Euro). Auf den Plätzen drei und vier der Welt-Charts folgen demnach mit deutlichem Abstand "Oppenheimer" und "Guardians of the Galaxy 3".

Einigermaßen vielversprechend gestartet ist in den USA jetzt "The Equalizer 3" mit dem auch schon 68-jährigen Denzel Washington in der Hauptrolle – aber mit Stars im Rentenalter macht Hollywood ja meist ganz gute Erfahrungen, siehe auch die Herren Neeson (71, "Taken") und Stallone (77, der vierte "Expendables"-Film kommt im Herbst).

Hollywood-Streiks spürbar

Sorgen macht Hollywood sich dennoch: Wegen des Schauspieler- und Drehbuchautorenstreiks sind schon jetzt fast alle Kracher auf 2024 verschoben worden, darunter "Dune II" und ein Ghostbusters-Sequel. Den Kinos drohen also blockbusterfreie Monate – und das im Winterhalbjahr ...