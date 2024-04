"Simultankirche": Dieses Gotteshaus in Vohenstrauß ist besonders

Erbaut vor 900 Jahren, gemeinsam genutzt seit 370 Jahren: Müsste man jemandem den Begriff "Simultankirche" erklären, man könnte es gut am Beispiel von St. Johannes in Altenstadt tun. Da ist also ein altehrwürdiges Gotteshaus, das Christen beider Konfessionen offen steht. Friedlich, fröhlich, freundschaftlich.

In der Oberpfalz gibt es etliche solcher Kirchen – so viele, dass ein eigener Radweg etwa 50 von ihnen verbindet, der "Simultankirchen-Radweg". In jedem Jahr wird eines dieser rund 50 Gotteshäuser vom zuständigen Förderverein besonders hervorgehoben, heuer ist es die Kirche in Altenstadt, das inzwischen zu Vohenstrauß gehört. St. Johannes sei eines der ältesten Gotteshäuser in der nördlichen Oberpfalz, heißt es da – und werde seit 1654 und bis heute sowohl von katholischen als auch evangelischen Christen genutzt.

Die ältesten Teile der Kirche sind demnach romanischen Ursprungs, der heutige Bau stammt im Wesentlichen aus dem 14. Jahrhundert. Anfang des 16. Jahrhunderts erfolgten größere Umbauten: Der Westgiebel wurde neu errichtet, ebenso der Turm an der Südostwand. Bemerkenswert sind die spätgotischen Wandmalereien im Chorraum, die jahrhundertelang unter einer Putzschicht verborgen lagen.