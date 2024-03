Wieder vereint: Jesus und die zwei Schächer am Kreuz

Für Jens Burk vom Nationalmuseum war klar: "Das ist genau die Figur, die zwischen den Schächern fehlt." Und so war schon die Fragestellung geboren, ob sich das, was der Augenschein nahelegte, durch genauere Untersuchungen würde erhärten lassen.

Die Rolle der Spurensicherung

Wenn Jens Burk in diesen Ermittlungen also quasi der Detektiv mit der untrüglichen Intuition war, dann handelte es sich bei Restaurator Joachim Kreutner um den Spurensicherer. Er verglich neben Größe, Gewicht und Proportionen auch die Verarbeitung der Figuren sowie deren Legierung und kam dabei zu dem Schluss, Jesus und die beiden Schächer stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus derselben Werkstatt.

Die Meisterschaft des Bildhauers Georg Petel

Sehenswert ist die Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum aber nicht allein, weil sie ein Rätsel der Kunstgeschichte löst. Auch Georg Petels Meisterschaft lässt sich hier an einer Reihe von Exponaten, die größtenteils in Bezug zur zentralen Kreuzigungsgruppe stehen, eingehend studieren und bewundern. Er begann mit der Elfenbeinschnitzerei, verbrachte prägende Lehrjahre auf Reisen nach Antwerpen, Paris, Genua und Rom. Die zunehmende Virtuosität, mit der er Sehnen, Muskelstränge, überhaupt die ganze Körperlichkeit seiner Figuren ungeheuer realitätsnah darzustellen vermochte, sucht Ihresgleichen. Die beiden Schächer aus dem Bode-Museum beispielsweise wirken beinahe tänzerisch in der dynamischen Körpersprache, in der sich der eine Jesus zuneigt und der andere sich abwendet.

Wie geht der Kunst-Krimi weiter?

Bleibt zuletzt die Frage, ob die Kreuzigungsgruppe, die jetzt wieder vereint ist, dies von nun an auch in alle Ewigkeit so bleiben wird. Klar ist bereits: Nach der Präsentation in München reist das Dreiergespann nach Berlin ins Bode-Museum. Aber wie geht es nach der Ausstellung dort weiter? Kunst-Detektiv Jens Burk antwortet mit einem Cliffhanger: "Das verraten wir Ihnen dann."