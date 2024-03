Spurensuche: Ist Jesus wirklich auferstanden?

Neues Testament als wissenschaftliche Quelle?

Prominenteste Quelle für Jesu Leben, Tod und Auferstehung ist natürlich die Bibel selbst, genauer gesagt: das Neue Testament. Das ist Gerd Häfners Fachgebiet, er ist Professor für Biblische Einleitung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München (und passenderweise in Osterburken geboren). Im Gespräch mit BR24 führt er aus, wie valide die Berichte über Jesus in der Bibel sind: "Wir haben die frühen Zeugnisse in den Briefen des Paulus, die sind in den 50er-Jahren geschrieben, also 20 bis 30 Jahre nach dem Tod."

Eine Zeitspanne, die für antike Texte außergewöhnlich nah dran ist. Zum Vergleich: Das älteste überlieferte Textfragment von Cäsars "De bello Gallico" ist etwa 1.000 Jahre nach der ursprünglichen Abfassung geschrieben worden, die Historien des Herodot etwa 1.300 Jahre.

Diese Erkenntnisse aus der neutestamentlichen Wissenschaft sind hilfreich, um der Antwort auf die Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist, näherzukommen.

Jesus: Eine Legitimation der Macht?

Die historisch-kritische Methode in der biblischen Exegese, der Fachterminus für die Schriftauslegung nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten, untersucht zudem auch die Intention der Autoren biblischer Texte. Gerade durch die Vormachtstellung der katholischen Kirche im Mittelalter unterfüttert, hält sich ein Vorwurf gegenüber biblischen Erzählungen und kirchlichen Überlieferungen hartnäckig: Alles mindestens geschönt, wenn nicht gar erfunden, um die eigene Machtbasis auf- und auszubauen.

Neutestamentler Häfner winkt ab: "Subjektiv haben die Zeugen [in der Bibel] keine Intention zu lügen, sondern sie wollen das, was sie erfahren haben, bezeugen, und ich nehme den Zeugen diese subjektive Erfahrung ab." Für den Bibelprofessor sei das "sprechendste Argument" die Tatsache, dass "Existenzen gewandelt" wurden. Was sehr vergeistigt klingt, meint zum Beispiel die Wandlung vom Saulus zum Paulus.

"Paulus, der ja zuerst die christlichen Gemeinden verfolgt hat, hat eine Erfahrung gemacht, die ihn vollkommen umkrempelt, sodass er zum Verkünder der Auferstehung wird." Gerd Häfner, Professor für Biblische Einleitung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München

Für Häfner ein Indiz, das helfen kann, die Zuverlässigkeit des Bekenntnisses der Auferweckung Jesu einzuordnen.

Im Audio: Theologe Gerd Häfner über die Auferstehung Jesu