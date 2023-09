Neuer "Kulturpass": Was Bayerns 18-Jährige sich damit kaufen

Museen kaum gefragt

Museen scheinen dagegen kaum vom Kulturpass zu profitieren, vor allem die kleineren nicht. Das Museum Fürstenfeldbruck etwa hat sich als Anbieter registriert, Nachfrage indes gab es dadurch noch keine. Möglicher Grund: so ein Museumsbesuch ist eh nicht teuer. "Die Angebote mit relativ niedrigen Preisen können mit einem Konzert, für das man 40 oder 50 Euro zahlt, nicht konkurrieren", so Verena Beaucamp vom Museum Fürstenfeldbruck.

Aufgeben aber will sie nicht. Einen Kritikpunkt hat sie dennoch: Sonderausstellungen ließen sich über den Kulturpass problemlos anbieten, bei der Dauerausstellung hingegen werde es verzwickt. "Es gibt ja kein Anfangs- und Enddatum. Da sind so Felder vorgesehen, bei denen man sich ein bisschen schwertut, ob die jetzt auf diese Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und das ist für Museen mit Dauerausstellungen schwierig, aber wir arbeiten dran und ich denke, da kommen wir schon rein."

Ernüchterte Theater

Von eher geringer Kulturpass-Resonanz berichten auch viele Bühnen. So erzählt beispielsweise André Bücker, Intendant am Staatstheater Augsburg: "Bei uns hat es tatsächlich noch zu keinerlei Kartenverkauf geführt. Wir hatten zwei Reservierungen über den Kulturpass. Die sind dann aber nicht abgeholt worden. Das ist doch sehr ernüchternd."

Was die Theater in Bayern betrifft, gilt es freilich zu bedenken, dass der Kulturpass erst kurz vor Spielzeitende an den Start gegangen ist. Und die neue Saison läuft gerade erst an. Insofern hat André Bücker noch Geduld. Aber: "Irgendwann muss man eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen."

Weitermachen aus Prinzip?

Was er meint? Er und seine Kolleginnen und Kollegen stecken in den Kulturpass einiges an Arbeit, das Einpflegen der Daten kostet Zeit: "Und wenn dann wirklich gar kein Rücklauf entsteht, dann wird’s natürlich irgendwann auch sinnlos."

Verena Beaucamp dagegen würde mit dem Museum Fürstenfeldbruck selbst dann weiter dabei bleiben beim Kulturpass, wenn die eigene Einrichtung auch weiterhin nicht oder kaum davon profitieren sollte, sozusagen aus Prinzip: "Wir haben es auch auf unserer Website weiter als Hinweis, sodass man hinschaut und sieht, dass es ein wahnsinnig tolles Angebot für Jugendliche ist. Und das wollen wir auch weiterhin unterstützen."