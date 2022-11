Claudia Roth: Kulturpass soll bei Erfolg erweitert werden

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat den geplanten Kulturpass für 18-Jährige im Interview mit der Bayern 2-radioWelt verteidigt: "Es geht darum, dass viele Jugendliche zwei Jahre lang in der Pandemiezeit keine Livekultur erleben konnten, dass sie sich zurückgezogen haben. Und die wollen wir begeistern für die Vielfalt und für den Reichtum der Kultur in unserem Land." Der Kulturpass sei so etwas wie "ein Interrail-Ticket für die Künste".

"Pilotprojekt" Kulturpass könnte erweitert werden

Im nächsten Jahr will die Bundesregierung jungen Menschen, die 18 Jahre alt werden, ein Guthaben in Höhe von 200 Euro zur Verfügung stellen, das über eine App für kulturelle Angebote genutzt werden kann.

Die Einführung bezeichnete Roth als eine Art "Pilotprojekt". Wenn dies erfolgreich sei, "dann wollen wir es erweitern auf 17-, 16-, 15-Jährige". Wenn es gut angenommen wird, dann habe sie auch den Finanzminister an ihrer Seite, so Roth. Für Christian Lindner sei es ein lohnenswertes, unterstützenswertes Projekt.

Junge Leute für Kultur begeistern

Große Plattformen oder Streamingdienste sollten von dem Angebot nicht profitieren, sagte die Kulturstaatsministerin. Davon abgesehen sollten die jungen Menschen selbst entscheiden, wofür sie den Pass nutzen: "Ich komme jetzt natürlich nicht daher und sage: Also das sind Claudia Roths Lieblingsplatten, die dürft ihr euch kaufen von diesem Guthaben. Sondern wir wollen vor allem die Kultureinrichtungen vor Ort stützen, da soll der Schwerpunkt drauf gelegt sein."

Es gehe um Einrichtungen wie die Kinos, die Theater, die Konzerthäuser, die Museen, die Gedenkstätten, die Kulturzentren, die Parks, die Schlösser und die Clubs. Es handle sich somit um eine "sehr demokratische Initiative". Damit sei der Wunsch verknüpft, dass sich junge Leute für Kultur begeistern lassen und zum Beispiel in Erstkontakt mit Theatern und Opernhäusern kommen.