Testspiel Deutschland - Frankreich live in der Radioreportage

Am 14. Juni 2024 wird die Fußball Europameisterschaft in der Münchner Arena eröffnet. Die deutsche Nationalmannschaft will die enttäuschenden Ergebnisse aus den vergangenen Groß-Turnieren wieder vergessen machen und verändert auftreten. Nun geht die Vorbereitung in die wichtigste Phase: Die neue Saison steht an, Bundestrainer Hansi Flick hat nur noch neun Monate, um den passenden Kader für die EM zu finden. Mit Frankreich erwartet das DFB-Team ein echter Härtetest. Anstoß ist am Dienstag, 12. September, um 21 Uhr.

FC-Bayern-Spieler treffen Ex-Kollegen wieder

Für viele Spieler des FC Bayern ist es auch ein Kräftemessen mit aktuellen und ehemaligen Mitspielern. Kingsley Coman und Dayot Upamecano stehen ebenso im Kader wie die frisch abgewanderten Benjamin Pavard und Lucas Hernández. Außerdem natürlich Weltklasse-Spieler wie Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga und Ousmane Dembélé.