Kunststoff statt Schnee: Plastik-Piste im Grünen

Was hat Skifahren mit dem Winter zu tun?

Geliefert hat die Platten das Unternehmen "skitrax" aus dem benachbarten Kiefersfelden. Firmenchef Wolfgang Schmidt glaubt, dass das Skifahren in Zukunft von Schnee und Winter entkoppelt wird. Auf die Frage, wo denn bei einer Plastikpiste das Wintererlebnis bleibt, erwidert er, das sei vielleicht für unseren Kulturbereich eine interessante Frage, in vielen anderen Ländern aber, Indien zum Beispiel, gebe es eine große Begeisterung für die Idee, unabhängig vom Wetter Skifahren zu können.

Von einem Büro in Kiefersfelden aus vertreibt Schmidt sein Stecksystem in alle Welt. Gefertigt werden die Platten in Bobingen, kommen aber von den USA bis in die Ukraine in verschiedensten Formen zum Einsatz. Schmidt will mitanschieben, den Skisport in die Städte zu bringen. Den internationalen Werbespruch "Bring Kids on Snow" möchte der Plastik-Visionär gerne geändert haben in: "Bring Kids on Boards". Der Untergrund sei doch Nebensache, den könne er immer liefern.