Datenanalyse belegt wachsenden Schneemangel in Bayern

100 Millionen Euro für die Weltmeisterschaften

Oberhof im Thüringer Wald war einst die Kaderschmiede der DDR-Wintersportelite. Noch heute finden auf den Loipen, der Skisprungschanze und im Eiskanal große Wettbewerbe statt. 2023 werden es gleich zwei Weltmeisterschaften sein: Ende Januar die Rennrodel-WM und dann im Februar die Wettkämpfe im Biathlon.

Damit das so bleibt, haben Land und Bund massiv investiert. Rund 100 Millionen Euro steckte die Politik in die Sportanlagen, um den Winter notfalls herbeizuzwingen. Dazu zählen moderne Kühlsysteme am Eiskanal, wie auch Schneekanonen entlang der Langlaufstrecke. Doch die neueste Errungenschaft versteckt sich in einer grauen Halle: Rund 7.500 Kubikmeter Schnee, die durch ein Rohrsystem in der Halle erzeugt wurden, seit diese im vergangenen September in Betrieb gegangen ist. Die riesige Halle ist Schneefabrik und Schneedepot in einem – eine Art eisige Lebensversicherung für viel zu milde Wintertage.

Oberhof geht es wie anderen großen Skigebieten der Mittelgebirge. Hier macht sich der Klimawandel besonders stark bemerkbar. 100 Tage im Jahr gelten laut Umweltbundesamt als Grenze für einen profitablen Skibetrieb, viele Skigebiete in Mittelgebirgslagen unterschreiten diesen Wert bereits.