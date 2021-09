ARD-Deutschlandtrend: SPD zieht an Union vorbei

Wer soll Kanzler/-in werden?

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann in der Wählergunst seinen Vorsprung weiter ausbauen. Bei einer Direktwahl würden inzwischen 43 Prozent für ihn als Kanzler stimmen. Die meisten Befragten bewerten Scholz in Konkurrenz zu seinen Mitbewerbern als "am führungsstärksten" und meinen, er "hat die größte Kompetenz".

Scholz punktet besonders bei Älteren

Scholz führt in allen Altersgruppen, insbesondere bei den über 40-Jährigen (49 Prozent) und bei den über 65-Jährigen (46 Prozent). Die Popularität von Scholz kommt seiner Partei zugute.