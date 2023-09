Tote bei Unwettern in Griechenland, Bulgarien und der Türkei

Erst die verheerenden Brände - jetzt Wassermassen. Wegen schwerer Unwetter und sintflutartiger Regenfälle herrscht in vielen Städten Mittelgriechenlands wortwörtlich "Land unter". Die Menschen in den besonders stark betroffenen Städten und Regionen wurden am Dienstagabend aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser nicht mehr zu verlassen.

Wassermassen spülen Autos ins Meer

Vor allem in der Region Thessalien spitzte sich die Situation zu. In der dortigen Hafenstadt Volos reichte das Wasser in manchen Straßen fast bis zu den Dächern geparkter Wagen. Autos wurden von den Wassermassen ins Meer gespült, Keller und Ladengeschäfte liefen voll.

Außerdem fiel vielerorts immer wieder der Strom aus. Das Handynetz und das Internet waren ebenfalls betroffen und funktionierten zum Teil nur eingeschränkt oder gar nicht. Am Flughafen der Insel Skiathos saßen mehrere Hundert Menschen fest, weil die Flieger gestrichen wurden, wie der Sender Skai berichtete.

So viel Regen wie noch nie

Nordöstlich davon, im Ort Zagora, wurde eine Niederschlagsmenge von 754 Millimeter pro Quadratmeter gemessen. Diese überschreitet damit etwa die Regenfälle während der Ahr-Flut um ein Vielfaches, als Messstationen 100 bis 200 Millimeter pro Quadratmeter verzeichneten.

Regen wurde in den griechischen Gebieten zwar erwartet, auf solch starke Unwetter waren die Einwohner jedoch nicht vorbereitet. Solch sintflutartigen Regenfälle gibt es sonst nicht einmal in den regenreicheren Wintermonaten.

Keine Entwarnung für Griechenland - Sturmtief wütet weiter

Meteorologen betonen, so etwas "noch nie gesehen" zu haben. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis besuchte am Dienstag den Zivilschutz, um sich über die Lage zu informieren. Dort sollen ihm die Wetterexperten gesagt haben, es handele sich möglicherweise bereits um die stärksten Regenfälle in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnung.

Die griechische Wetterbehörde EMY warnte am Mittwoch erneut vor starken Regenfällen, Stürmen und einer hohen Anzahl von Blitzen. Betroffen seien die Region Thessalien, die Sporaden, die Insel Euböa, der Osten und der Süden der Halbinsel Peloponnes, aber auch Regionen im Norden des Landes nahe der Hafenstadt Thessaloniki. Die Menschen seien angehalten, in den betroffenen Regionen möglichst nicht auf die Straße zu gehen, wegen der Blitzgefahr Bäume und Küstengebiete zu meiden und nicht zu versuchen, Wildbäche zu Fuß oder mit dem Auto zu überqueren. Erst am Freitag soll sich das Wetter beruhigen.

Zwei Tote bei Hochwasser an Bulgariens Schwarzmeerküste

Von Extremwetter betroffen ist auch Bulgarien. Nach Behördenangaben kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Mehrere Personen würden vermisst.

Heftige Regenfälle und Gewitter hatten ab Montagabend die Schwarzmeerküste getroffen. Flüsse traten über die Ufer, Brücken wurden beschädigt und die gesamte Region südlich der Küstenstadt Burgas war von der Außenwelt abgeschnitten. Auch hunderte Urlauber mussten aus den Überschwemmungsgebieten in Sicherheit gebracht werden. In der Küstenstadt Zarewo wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. "Die Menge an Regen, die hier gefallen ist, ist beispiellos", sagte der dortige Bürgermeister, Georgi Lapschew, im Sender Nova Television.

Überschwemmungen in Millionenmetropole Istanbul

Todesopfer zu beklagen hat auch die Türkei. Mindestens vier Menschen sind bei Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle ums Leben gekommen. In Istanbul starben nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen. Zwei weitere Personen kamen in der Stadt Kirklareli im Nordwesten des Landes ums Leben, wie der Rettungsdienst mitteilte. Vier Menschen wurden demnach vermisst.

Die Straßen der Millionenmetropole Istanbul hatten sich in reißende Flüsse verwandelt, eine Metrostation stand nach dem nächtlichen Unwetter teilweise unter Wasser. Aus einer Stadtbücherei mussten Medienberichten zufolge Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Die Behörden warnen vor weiteren Unwettern im Westen und Südwesten der Türkei. Es könne zu Sturzfluten, Blitzeinschlägen und Sturm kommen.

Keine akute Reisewarnung - aber regionale Sonderlagen

Bislang gibt es aufgrund der Extremwetter in Südosteuropa noch keine Reisewarnungen der deutschen Behörden. Wer vor Ort ist, soll sich an die Anweisungen der regionalen Rettungskräfte halten und, wie in der Region Volos, zumindest zeitweise Häuser und Wohnungen nicht verlassen.

Es kann zu Flugausfällen kommen, sowohl aus den betroffenen Regionen heraus, als auch von Bayern nach Griechenland und in die Türkei, da die starken Regenfälle mit Sturm bis mindestens Donnerstag weitergehen sollen.