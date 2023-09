"Rehragout-Rendezvous"-Kritik: Eisi Gulp "baff" über Rita Falk

"Wir waren alle ziemlich baff", sagt Eisi Gulp ("Papa Eberhofer") zur geharnischten Kritik von Autorin Rita Falk an der Verfilmung von "Rehragout-Rendezvous". Die "Eberhofer"-Erfinderin fand die neueste Kinoversion ihrer Romanreihe in einem Spiegel-Interview "platt, trashig und ordinär" (BR24 berichtete) und hatte kritisiert, dass der Film nur noch wenig mit der Buchvorlage zu tun habe: "Nicht einmal die Mörder sind die gleichen." Sie sei "echt traurig" gewesen und habe in den Tagen nach der Kinopremiere "viele Tränen deswegen vergossen". Eisi Gulp ist ganz anderer Meinung. Im Gespräch mit dem BR sagt er über "Rehragout-Rendezvous": "Ich fand ihn wieder gut, denn ich muss sagen, den letzten Eberhofer-Film, 'Guglhupfgeschwader' (2022), fand ich den schwächsten aus der ganzen Reihe. Das hatte mich schon beim Lesen irritiert."

"Viel Mut zur Hässlichkeit"

Das ganze Team habe "gerätselt", warum Rita Falk so ungnädig auf "Rehragout-Rendezvous" reagiert habe, so Eisi Gulp: "Wir waren alle sehr überrascht. Wir wussten nicht, was los ist." Regisseur Ed Herzog sei aus seiner Sicht ein "sehr sensibler, feinfühliger, wunderbarer Mensch". Falks Einwand, die neueste Krimi-Komödie der Reihe sei zu "ordinär", könne er nicht nachempfinden, so Gulp: "Das Argument, dass er zu ordinär und derb wäre, ist ja lächerlich, weil jeder Eberhofer ordinär und derb war, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir zeigen ja das Hardcore-Bayern, sehr authentisch und mit viel Mut zur Hässlichkeit. Ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept, weil wir nicht aufgehübscht, nicht geschleckt, nicht hochglanzpoliert sind, sondern aus dem Leben heraus kommen, auch, wenn wir es überzeichnen, ganz klar."

"Neuer, frischer Boandlkramer"

Die Rolle als kiffender, leicht verwahrloster "Papa Eberhofer" findet Eisi Gulp, den Zuschauer des BR-Fernsehens auch als Lebemann "Alexander 'Sascha' Wagenbauer" aus der populären Vorabendserie "Dahoam is Dahom" kennen, nach wie vor unterhaltsam: "Ich habe ja die Gelegenheit, dazwischen immer ganz andere Geschichten zu spielen, zum Beispiel beim 'Oktoberfest 1900' oder auch in Serien, die mit Eberhofer gar nichts zu tun haben."

Ab 7. September ist Eisi Gulp als "Boandlkramer" in einer Fortsetzung des Komödienklassikers "Der Brandner Kaspar" an der Komödie im Bayerischen Hof in München zu erleben. Die Produktion kam ursprünglich bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel heraus und wurde jetzt für die deutlich kleinere Bühne eingerichtet und neu einstudiert. "Ich habe mir ganz bewusst keine ältere Version angeschaut, ich wollte mich von niemanden beeinflussen lassen", so Eisi Gulp: "Ich habe mir gesagt, dass muss ein frischer, neuer Boandlkramer werden. Die Kostümbildnerin hat das sofort verstanden und mir dementsprechend das Kostüm auf den Leib geschneidert. Da bin ich sehr glücklich drüber. Ich glaube, ich habe es geschafft, mir meine eigene Figur zu bauen."

"Fahrt durch den Kosmos nicht so einfach"

Autor Wolfgang Maria Bauer spielt selbst die Titelrolle. In seiner "Brandner Kaspar"-Version kehrt der Büchsenmacher und Jagdgehilfe aus dem Paradies noch einmal auf die Erde zurück, um ein paar Dinge "in Ordnung zu bringen", was natürlich alles andere als glatt verläuft. Die Handlung sei deutlich aktueller als der Klassiker nach Franz von Kobells Erzählung von 1871, meint Eisi Gulp: "Wenn man mir das Originalstück angeboten hätte, hätte ich vermutlich gesagt, warum soll ich das auch noch spielen, das haben schon so viele Kollegen gemacht. Dann drückt mir Wolfgang Maria Bauer sein Stück in die Hand und ich habe es in einem Zug durchgelesen, weil ich es so schön fand."

Ursprünglich wollte Wolfgang Maria Bauer die Paraderolle des Boandlkramers, also des Gevatter Tods, mit einer Frau besetzen, verrät Eisi Gulp. Doch er habe sich sofort selbst in dieser Rolle wiedergefunden: "Ich bin sehr glücklich, dass wir das so gemacht haben. Er lässt mir viel Freiheit, auf diese Art und Weise kann ich meine Texte so bauen, wie ich mag. Ich hoffe, dass ich da den einen oder anderen Lacher noch rausgeholt habe." Natürlich sei es anspruchsvoll, die Freilichtproduktion aus Wunsiedel in die Komödie im Bayerischen Hof zu übertragen. Große Effekte wie ein "Sternenhimmel" seien dort nicht möglich: "Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Allein unsere Fahrt durch den Kosmos ist hier natürlich nicht so einfach, weil alles wesentlich begrenzter ist und ich mit meiner Kutsche mit dem Sarg hinten drauf einen sehr kleinen Radius vor mir habe. Es wird spannend."

Auch das Sprechen ohne Mikro ist für Gulp eine "ganz andere Herausforderung" als Auftritte mit Mikro-Verstärkung. Letztlich gebe es für einen Schauspieler drei unterschiedliche Dimensionen der Gestik: Beim Film sei es notwendig, teilweise sehr reduziert zu spielen, vor allem bei Großaufnahmen, auf der Freilichtbühne gelte es dagegen ganz groß aufzutrumpfen, im geschlossenen Theaterraum müsse der Schauspieler einen Mittelweg finden.

"Der Brandner Kaspar 2 - Er kehrt zurück" vom 7. September bis 15. Oktober an der Komödie im Bayerischen Hof in München.