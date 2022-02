ServusTV: Der Sender der Querdenker?

In der Sendung “Der Wegscheider” würden auch “ganz klar Verschwörungsmythen befeuert, immer unter dem Deckmantel der Satire”, sagt Kommunikationswissenschaftler Eberl von der Universität Wien. Auch Ingrid Brodnig beobachtet “konspirative Rhetorik”. Die Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobl sagt: Verschwörungsnarrative würden so aus dem Nischenmilieu in den legitimen Diskurs gehoben.

Beispielsweise nahm Wegscheider in einer Sendung zum Jahrestag der Anschläge vom 11. September auf Verschwörungstheorien zu 9/11 Bezug, und zählte Zweifel an der “offiziellen Version der USA und der Medien” zu den Anschlägen auf.

Ende November fragt er in einer anderen Folge: “Wer hat die Macht, weltweit Regierungen, Ärzte und Medien zu dirigieren, gemäß seinen Planspielen Lockdowns und Zwangsimpfungen zu verfügen (...)?” Das kann man als Anspielung auf das Verschwörungsnarrativ deuten, dass die Pandemie angeblich von höheren Mächten geplant und gesteuert würde. Solche Erzählungen gab es in den letzten Jahren immer wieder (Faktenchecks dazu zum Beispiel hier: 1, 2, 3, 4).

ServusTV bezeichnet die Kritik, dass die Sendung in diesen Beispielen Verschwörungsnarrative aufweise, als “grotesk” und als Beispiel für “Cancel Culture”. Ein Kommentar spiegele ausschließlich eine persönliche Meinung wider und überzeichne Themen naturgemäß ironisch und kritisch.

Aufsichtsbehörde prüft Programminhalte von ServusTV auf Gesetzesverstöße

Der Presseclub Concordia, die älteste bestehende Journalistenvereinigung weltweit und einer der Träger des österreichischen Presserats, reichte im Dezember 2021 eine Sachverhaltsdarstellung - quasi eine Beschwerde - bei der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) ein. Diese Behörde ist für Regulierung und Aufsicht von Radio und Fernsehen in Österreich zuständig. Grund seien laut Presseclub Concordia “falsche oder irreführende Äußerungen, einseitige und unsachliche Ausführungen” im Format “Der Wegscheider”. Darin sieht der Presseclub unter anderem einen Verstoß gegen den gesetzlich festgeschriebenen Grundsatz, die verbreitete Information auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Wenn die KommAustria Gesetzesverletzungen feststellt, kann sie zum Beispiel Geldstrafen verhängen oder Sendern auftragen, dass sie im Programm auf die Verstöße hinweisen müssen.

Eine Entscheidung der KommAustria steht noch aus. Auf Anfrage des #Faktenfuchs schrieb ein Pressesprecher, die KommAustria prüfe den Sachverhalt auf mögliche Gesetzesverstöße. Darüber hinaus prüfe sie auf eigene Initiative auch weitere Programmteile von ServusTV “in ähnlichem Zusammenhang” wie bei der Beschwerde des Presseclubs.

“False balance” in Diskussionssendungen von ServusTV

Experten aus der Wissenschaft kritisieren gegenüber dem #Faktenfuchs besonders die Diskussionssendungen auf ServusTV. Dort würden vor allem sogenannte Contrarians eingeladen, sagt Kommunikationswissenschaftler Eberl - gemeint sind Experten oder auch Prominente, die dem wissenschaftlichen Konsens eher widersprechen. Zusätzlich traten in den Sendungen auch renommierte Wissenschaftler auf.

Das Problem sei laut Eberl die sogenannte “False Balance”. So wird die mediale Verzerrung genannt, wenn einer Minderheitsmeinung übermäßig viel Raum gegeben wird. “Radikale Minderheitenpositionen oder klar diskreditierte Wissenschaftler” würden so auf dieselbe Ebene gestellt wie renommierte Fachleute, die den wissenschaftlichen Konsens vertreten, sagt Eberl. Auch der Presseclub Concordia beobachtet “systematische Mängel” im Gesamtprogramm von ServusTV durch “False Balance”.

ServusTV weist diese Vorwürfe von sich: Diese Darstellung sei falsch. Bei der Sendung „Talk im Hangar-7“ seien in den vergangenen Monaten beispielsweise mehr Impfbefürworter als Impfgegner zu Gast gewesen. ServusTV sei stolz darauf, dass in ihren Diskussionssendungen “alle Standpunkte und Meinungen” vertreten seien - auch durch viele Gäste, die “nicht auf Regierungslinie” seien. ServusTV sei “bewusst nicht Teil dieses Systems”. Dass sich diese Gäste auch teilweise abseits des wissenschaftlichen Konsens bewegen, erwähnt ServusTV nicht.

Ehemaliger Moderator kritisiert Gästeauswahl von Diskussionssendungen

Auch Christoph Kotanko kritisiert die Auswahl der Gäste. Er moderierte das Format “Links.Rechts.Mitte” ab dem Sendestart im Februar 2021. Zehn Monate später, im vergangenen Dezember, gab er dann bekannt, dass er ServusTV verlässt. “Wenn vier Gäste eingeladen werden und 50 Prozent davon sind Impfgegner, Impfkritiker, Maßnahmenverweigerer o.ä., gibt das nicht das Meinungsspektrum in der Bevölkerung wieder”,schrieb Kotanko dem #Faktenfuchs. Die Bevölkerung sei nicht in zwei ungefähr gleich große Gruppen „gespalten”. Die “kleine, schrille Minderheit aufzublasen und damit Quote zu machen” bezeichnet er als ein “Geschäftsmodell”.

Laut Ingrid Brodnig fällt der Sender auch mit einer Einladungspolitik auf, “bei der Stimmen vorkommen, die mit wissenschaftlich fragwürdigen Positionen Schlagzeilen gemacht haben oder sogar bis hin ins rechtsextreme Spektrum, die außerhalb der sozialen Medien keine Bühne bekommen und damit aufgewertet werden”.

Martin Sellner von der Identitäten Bewegung war zu Gast

Ein Beispiel für einen geladenen Gast aus dem rechtsextremen Spektrum ist Martin Sellner, Sprecher der Identitären Bewegung Österreich. Die Identitäre Bewegung wird sowohl vom deutschen als auch vom österreichischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Schon 2016 durfte Sellner in der Sendung “Talk im Hangar-7” zum Thema “Radikale Jugend: Wie gefährlich sind unsere Muslime?” seine Ansichten verbreiten. 2019 lud ServusTV ihn nochmal zum Einzelinterview, um über die Verbindungen der österreichischen Identitären zum Attentäter von Christchurch zu sprechen.

Ein wichtiger Vertreter von wissenschaftlich fraglichen Positionen auf ServusTV war lange Sucharit Bakhdi, ehemaliger Professor für Mikrobiologie, der in der Pandemie schon früh mit teilweise unbelegten, teilweise falschen Behauptungen zu Covid-19 und zur Impfung auffiel (Faktenchecks zu Bhakdi zum Beispiel hier: 1, 2, 3, 4.) Bei ServusTV war er regelmäßiger Gast, obwohl seine Positionen schon vielfach eingeordnet bzw. widerlegt worden waren.

Als Bhakdi sich antisemitisch äußerte (er sagte in einem Interview “das Volk der Juden” habe von den Nazis das “Erzböse” gelernt und “umgesetzt”), bestätigte ServusTV dem “Standard”, dass es keine neuen Auftritte mit Bhakdi mehr gebe.

Auch der Internist Wolfgang Wodarg und der Finanzwissenschaftler Stefan Homburg, die in den sozialen Netzwerken reichweitenstark Falschinformationen verbreiten, traten bei ServusTV auf.

Fazit

Während der Pandemie sind einzelne Sendungen von ServusTV immer wieder durch falsche Informationen zu Corona, Anspielungen auf Verschwörungsnarrative sowie nicht ausgewogene Berichterstattung aufgefallen. Besonders in der Kritik steht der satirische wöchentliche Kommentar "Der Wegscheider". Auch kritisieren Experten und Forscher die “False Balance” in Diskussionssendungen von ServusTV - also die mediale Verzerrung, wenn einer Minderheitsmeinung übermäßig viel Raum gegeben wird. In der Vergangenheit wurde auch mehrmals Martin Sellner von der rechtsextremen Identitären Bewegung als Gast geladen.

Laut einer Befragung der Universität Wien tendieren Nutzerinnen und Nutzer, die sich mindestens einmal pro Woche über ServusTV informieren, in einem höheren Maß dazu, das Coronavirus zu verharmlosen, an Verschwörungstheorien zu glauben, Coronamaßnahmen zu kritisieren und impfskeptisch zu sein als solche, die kein ServusTV schauen. Laut Experten sind Inhalte von ServusTV eine zentrale Quelle die impfskeptische Szene bis hin zur Querdenker-Szene geworden.